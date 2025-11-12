В Пионерской роще Новороссийска обустроили экозону для отдыха

На территории Пионерской рощи появились скамейки и столики из срубленных деревьев. О создании новой экозоны рассказали в управлении культуры Новороссийска.

Фото: Telegram-канал Управления культуры МО г. Новороссийск

Экозона представляет собой площадку, на которой расположились лавочки и столики из стволов деревьев, оставшихся после санитарной вырубки. По данным управления, при благоустройстве территории специалисты постарались максимально сохранить природную эстетику рощи.

Созданием участка для прогулок и отдыха занимались сотрудники МАУ «Парки Новороссийска» при содействии местных жителей.

Пионерская роща является особо охраняемой территорией местного значения с 2016 года.

София Моисеенко