Глава Екатеринбурга подписал постановление о развитии строительства до 2030 года

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении муниципальной программы «Управление градостроительной деятельностью и повышение эффективности использования городских территорий» на 2026-2030 годы, сообщили в городской администрации. Она направлена на устойчивое развитие городского пространства и создание условий для массового строительства жилья и нежилых объектов.

Особое внимание уделяется качеству архитектурной среды. При проектировании новых зданий и общественных пространств будет соблюдаться масштаб, комфортный для проживания и соответствующий сложившейся архитектурной среде. Это позволит гармонично интегрировать новые объекты в существующую застройку. Разрабатываются рекомендации для застройщиков в области дизайна для создания единого архитектурного облика города.

Предполагается развивать ранее застроенные территории, где существующее жилье не соответствует современным требованиям по уровню комфортности, а при застройке новыми домами должно учитываться обеспечение их социальными, инженерными и транспортными инфраструктурами.

Согласно программе, градостроительный потенциал Екатеринбурга в результате должен увеличиться, а объем жилищного строительства вырастет. Это должно способствовать развитию идентичности города за счет сохранения исторически ценных участков городской среды, элементов природного ландшафта, зеленых территорий и водных объектов и многому другому.

Ирина Пичурина