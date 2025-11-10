Житель Астрахани получил пять лет колонии за незаконный оборот осетра

В Астрахани суд вынес приговор в отношении местного жителя по уголовному делу о незаконном обороте водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Как выяснилось в суде, фигурант действовал в составе группы из четырех человек по предварительному сговору. Они незаконно добыли 76 особей русского осетра, одну севрюгу и одну белугу. Далее лица сбыли покупателю 47 штук русского осетра, а остальную рыбу перевезли для хранения.

В результате указанных действий федеральным рыбным запасам России причинен ущерб на сумму свыше 10 млн руб. По решению суда фигурант получил пять лет исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования о компенсации ущерба. Уголовные дела в отношении прочих участников преступной группы находятся на рассмотрении.

Павел Фролов