Столбовая комбинация

«Комбинат благоустройства» администрации Волжского должен заключить договор аренды фонарных столбов с ООО «Пауэрнет» на условиях провайдера. Соответствующее решение Арбитражного суда Волгоградской области устояло в апелляции. Муниципальное учреждение предлагало тариф 345 руб. за место на опоре и хотело обязать провайдера бесплатно переносить кабели по требованию властей. «Комбинат» также предлагал оставить за ним право самому снимать со столбов оптоволокно и расторгать договор в любой момент. Суд назвал проект договора властей незаконным и встал на сторону провайдера — теперь решение вступило в силу.

Опоры наружного освещения в Волжском «Комбинат благоустройства» получил в 2020 году

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Опоры наружного освещения в Волжском «Комбинат благоустройства» получил в 2020 году

12-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, которое обязывает «Комбинат благоустройства» Волжского Волгоградской области заключить договор аренды фонарных столбов с провайдером «Пауэрнет». Требования юрлица оказались удовлетворены.

ООО «Пауэрнет» зарегистрировано в Волжском в 2009 году, хотя сайт провайдера датирует подключение первого абонента 1997 годом. С 2021 года компания поглотила другого волжского оператора — Okkline, после чего начала включать в линейку услуг «Умный дом». У «Пауэрнета» семь офисов в Волжском, один в Волгограде и один в Краснодаре. Директором с момента основания является Алексей Карпов, который также владеет 26% долей. 47% «Пауэрнета» принадлежит гендиректору волгоградского провайдера «Унико» Игорю Камынину. Остальные доли распределены между тремя бизнесменами. Штат «Пауэрнета» вырос с 56 человек в 2018 году до 160 в 2024-м. В 2024 году выручка компании составила 513,3 млн руб., увеличившись на 16,5% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль снизилась на 10,4% до 69,2 млн руб. Rusprofile оценивает стоимость активов в 111 млн руб.

«Пауэрнет» размещал кабель на фонарных столбах Волжского с 2013 года. В 2022 году опоры передали в управление «Комбинату благоустройства». Учреждение предложило провайдеру проект договора. Так чиновники хотели обязать «Пауэрнет» за свой счет переносить коммуникации, в том числе для нужд муниципального учреждения. Также «Комбинат» оставлял за собой право при необходимости самостоятельно снимать кабель со столбов и выставлять провайдеру счет за проделанную работу.

Кроме того, муниципальное учреждение решило оставить за собой право расторгать договор по своему желанию и выставило тариф в 345 руб. за место на опоре.

Такой проект договора провайдера не устроил, и «Пауэрнет» обратился в суд. К материалам спора приобщили экспертизу, которую проводили в рамках другого спора в другом суде. Тогда специалисты установили обоснованный размер платы в 92,40 руб. за 2024 год. С учетом инфляции провайдер согласился платить чуть менее 102 руб. за место в месяц — порядка 21,5 тыс. руб. за 212 опор.

Именно такой тариф Арбитражный суд Волгоградской области обязал «Комбинат благоустройства» прописать в договоре. Суд также установил, что цену можно пересматривать не чаще одного раза в год и не более чем соразмерно росту индекса потребительских цен.

Также чиновников обязали компенсировать провайдеру перенос кабеля, если таковой нужен самому муниципальному учреждению. Пункт о демонтаже кабеля силами «Комбината» суд исключил из договора полностью, указав, что у владельца инфраструктуры такого права нет.

Арбитраж сослался на правила недискриминационного доступа Правительства РФ. Документ ограничивает владельца инфраструктуры в порядке расторжения договора. Судья Елена Пятернина обязала заключить договор согласно федеральному нормативному акту.

«Комбинат благоустройства» подал апелляционную жалобу, однако 12-й Арбитражный апелляционный суд оставил ее без удовлетворения. Решение вступило в силу — теперь чиновники обязаны заключить с «Пауэрнетом» договор на условиях компании.

Никита Маркелов