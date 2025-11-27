Сегодня исполняется 80 лет лауреату театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «За честь, достоинство и служение зрителю», народному артисту РФ Валерию Баринову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Баринов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Валерий Баринов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и Таджикской ССР Юрий Семин:

— Уважаемый Валерий Александрович! Поздравляю! У тебя замечательный возраст для новых побед! Твоя энергетика и мастерство великого актера заряжает людей на новые свершения. Я счастлив, что мы дружим с детства и многие десятилетия. И с одной улицы Орла мы отправились творить и побеждать молодыми и искренними, сохраняя эти качества на всю жизнь! Твоя душа всегда с «Локомотивом»! Ты верен своей первой команде, остаешься одним из самых известных и любимых ее болельщиков, а я очень рад быть с тобой на трибуне во время футбольных матчей. Удачи тебе и крепкого здоровья, дорогой Валера! Твой друг Юрий Семин.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»