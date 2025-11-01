Авто заглохли на вторичном рынке
Почему не стоит покупать б/у авто из Южной Кореи и КНР
Подержанные машины закончились в Южной Корее и Китае. Причина — повышение утильсбора в России. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, россияне массово скупили почти все автомобили. По их словам, спрос вырос настолько, что на азиатских площадках образовался дефицит.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Остались в основном машины в плохом состоянии, ввозить которые невыгодно, рассказал основатель компании по подбору авто из Кореи и Германии «Мосподбор» Дмитрий Иваницикий: «Ажиотаж на рынке Южно Кореи усиленно начал проявляться еще год назад. Узнав стоимость утильсбора, никто сначала не поверил. Но ближе к осени эти слухи начали подтверждаться, и все засуетились. Корейский вторичный рынок авто иссяк еще где-то полгода-год назад, и корейцы, конечно же, почувствовав большой спрос, естественно, начали повышать ценники.
Выгодно везти автомобили трех-пяти лет, потому что там фиксированная таможня от объема двигателя. Если мы говорим про машины до трех лет, то это таможня от стоимости автомобиля – 48%. И в чем заключается феномен? Допустим, BMW X5 2021 года в корейских вонах будет стоить дороже, чем автомобиль 2024-го или 2025 года, потому что спрос на эти автомобили намного меньше, потому что дорогая таможня.
Минпромторг официально, наконец, сообщил о том, что отсрочили новые тарифы утильсбора отсрочили до 1 декабря. Мы притормозили привоз в октябре, потому что стараемся максимально обезопасить наших клиентов. Вчера заново открыли прием заявок, посмотрели рынок, и он, к сожалению, пуст. Продается огромное количество мусора, то есть машин в неудовлетворительном состоянии. Поскольку мы тщательно проверяем каждый автомобиль, рекомендовать их к покупке не можем».
По данным «Автостата», в сентябре, после объявления о повышении утильсбора, в Россию ввезли рекордное за последние два года количество легковых автомобилей с пробегом — почти 50 тыс. Как отмечают перекупщики, сейчас новые объявления о продаже почти не появляются. По их словам, во всей Южной Корее остается не больше 10 подержанных BMW в хорошем состоянии. А более массовые автомобили, например Kia, особенно возрастом от трех до пяти лет, раскупают за считаные минуты.
При этом и рынок Китая также не располагает привлекательными вариантами для покупки, говорит руководитель компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский: «Выбирать практически не из чего. Остались лишь машины в плохом состоянии, а их цена сильно выше рыночной по Южной Корее. Например, BMW X6 — машина, которая до такого высокого спроса и крепкого рубля стоила, допустим, 95-98 млн вон, сейчас продается за 140 млн вон. То есть это в районе 8,5-9 млн руб.
Китайские продавцы сильно увеличили исходные цены на эти автомобили. Раньше Volkswagen Golf стоил в Китае в районе 100-110 тыс. юаней, то сейчас — 120-130 тыс. юаней. В пересчете на рубли машина подорожала примерно на 220 тыс. руб. В КНР сейчас сложно найти авто с объемом двигателя свыше 160 л.с. Та же самая история в Южной Корее — остался только хлам по цене выше рыночной.
Сейчас нет смысла бежать и покупать машину. Скорее всего, это будет плохой автомобиль по завышенной цене, а еще есть риск не успеть до 1 декабря. Мы Китай приостановили полностью еще неделю назад. Сейчас вывезти оттуда машину крайне затруднительно — границы переполнены. Переход сейчас может занимать до трех недель. В обычный период времени переход границы — это пять дней. Из-за того, что Южная Корея и Япония ложатся исключительно на Владивосток, здесь тоже появились небольшие задержки с приемом деклараций на таможне. То есть раньше мы подавали день в день, сейчас — где-то на пятый день с момента того, как подошло судно».
Из-за роста спроса и задержек с доставкой автомобилей, повышение утильсбора на иномарки перенесли на 1 декабря. Зимой формулу расчета будет определять не только объем двигателя автомобиля, но и его мощность. Сейчас в России действуют фактически две системы уплаты утилизационного сбора для физических лиц и для юридических. Разница между этими ставками составляет сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей. Для физлиц действуют льготные ставки. За легковой автомобиль возрастом до трех лет нужно заплатить всего 3,4 тыс. руб. За машину старше трех лет — 5,2 тыс. руб.
