Авто заглохли на вторичном рынке

Подержанные машины закончились в Южной Корее и Китае. Причина — повышение утильсбора в России. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, россияне массово скупили почти все автомобили. По их словам, спрос вырос настолько, что на азиатских площадках образовался дефицит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Остались в основном машины в плохом состоянии, ввозить которые невыгодно, рассказал основатель компании по подбору авто из Кореи и Германии «Мосподбор» Дмитрий Иваницикий: «Ажиотаж на рынке Южно Кореи усиленно начал проявляться еще год назад. Узнав стоимость утильсбора, никто сначала не поверил. Но ближе к осени эти слухи начали подтверждаться, и все засуетились. Корейский вторичный рынок авто иссяк еще где-то полгода-год назад, и корейцы, конечно же, почувствовав большой спрос, естественно, начали повышать ценники.

Выгодно везти автомобили трех-пяти лет, потому что там фиксированная таможня от объема двигателя. Если мы говорим про машины до трех лет, то это таможня от стоимости автомобиля – 48%. И в чем заключается феномен? Допустим, BMW X5 2021 года в корейских вонах будет стоить дороже, чем автомобиль 2024-го или 2025 года, потому что спрос на эти автомобили намного меньше, потому что дорогая таможня.

Минпромторг официально, наконец, сообщил о том, что отсрочили новые тарифы утильсбора отсрочили до 1 декабря. Мы притормозили привоз в октябре, потому что стараемся максимально обезопасить наших клиентов. Вчера заново открыли прием заявок, посмотрели рынок, и он, к сожалению, пуст. Продается огромное количество мусора, то есть машин в неудовлетворительном состоянии. Поскольку мы тщательно проверяем каждый автомобиль, рекомендовать их к покупке не можем».

По данным «Автостата», в сентябре, после объявления о повышении утильсбора, в Россию ввезли рекордное за последние два года количество легковых автомобилей с пробегом — почти 50 тыс. Как отмечают перекупщики, сейчас новые объявления о продаже почти не появляются. По их словам, во всей Южной Корее остается не больше 10 подержанных BMW в хорошем состоянии. А более массовые автомобили, например Kia, особенно возрастом от трех до пяти лет, раскупают за считаные минуты.

При этом и рынок Китая также не располагает привлекательными вариантами для покупки, говорит руководитель компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский: «Выбирать практически не из чего. Остались лишь машины в плохом состоянии, а их цена сильно выше рыночной по Южной Корее. Например, BMW X6 — машина, которая до такого высокого спроса и крепкого рубля стоила, допустим, 95-98 млн вон, сейчас продается за 140 млн вон. То есть это в районе 8,5-9 млн руб.

Китайские продавцы сильно увеличили исходные цены на эти автомобили. Раньше Volkswagen Golf стоил в Китае в районе 100-110 тыс. юаней, то сейчас — 120-130 тыс. юаней. В пересчете на рубли машина подорожала примерно на 220 тыс. руб. В КНР сейчас сложно найти авто с объемом двигателя свыше 160 л.с. Та же самая история в Южной Корее — остался только хлам по цене выше рыночной.

Сейчас нет смысла бежать и покупать машину. Скорее всего, это будет плохой автомобиль по завышенной цене, а еще есть риск не успеть до 1 декабря. Мы Китай приостановили полностью еще неделю назад. Сейчас вывезти оттуда машину крайне затруднительно — границы переполнены. Переход сейчас может занимать до трех недель. В обычный период времени переход границы — это пять дней. Из-за того, что Южная Корея и Япония ложатся исключительно на Владивосток, здесь тоже появились небольшие задержки с приемом деклараций на таможне. То есть раньше мы подавали день в день, сейчас — где-то на пятый день с момента того, как подошло судно».

Из-за роста спроса и задержек с доставкой автомобилей, повышение утильсбора на иномарки перенесли на 1 декабря. Зимой формулу расчета будет определять не только объем двигателя автомобиля, но и его мощность. Сейчас в России действуют фактически две системы уплаты утилизационного сбора для физических лиц и для юридических. Разница между этими ставками составляет сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей. Для физлиц действуют льготные ставки. За легковой автомобиль возрастом до трех лет нужно заплатить всего 3,4 тыс. руб. За машину старше трех лет — 5,2 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Дубков