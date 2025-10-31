Автовладельцам накатили по полной

ФТС фиксирует увеличение случаев неправильного расчета утильсбора. Неверная формула привела к доначислению крупных сумм для владельцев Hyundai, Kia и Skoda, ввезенных из Казахстана по льготным тарифам Евразийского экономического союза. Сейчас Таможенная служба предъявляет таким машинам импортную декларацию. Владельцы должны доплатить разницу до полной коммерческой ставки от 750 тыс. руб. до 3,5 млн руб. без учета пени. Кого коснулась проблема? И есть ли шанс оспорить перерасчет утильсбора? Разбиралась Юлия Савина.

Федеральная таможенная служба сообщает об увеличении числа выявленных нарушений, однако уверяет, что в расчетах ошиблось не ведомство, а сами автомобилисты. Поэтому доплачивать придется всем, кто хотел сэкономить и растаможить машину из Казахстана по льготной ставке. За машину, на которой они ездят уже год, автовладельцам придется внести платеж в размере еще около 30% от ее стоимости. Собственники объединяются в мессенджерах и подсчитывают убытки. В одном из чатов собрали уже 2 млн руб. на юридическое сопровождение, рассказал Виталий, которому пришли сразу два одинаковых доначисления на его машину и на автомобиль жены: «Спустя год на почту упало "письмо счастья". Это общая задолженность по утилизационному сбору в 1,18 млн руб. Около 300 тыс. руб. с лишним — это пени, а итоговая сумма — порядка 1,515 млн руб. Речь о Skoda Kodiaq. Нам сообщили, что якобы это мы допустили ошибку в списании утилизационного сбора. Но на самом деле, это не так. Это просчет таможенного органа, видимо. Они 90-80 тыс. машин таких оформили, и каждому гражданину придет такое уведомление?»

Избежать оплаты доначисленной суммы не удастся. Через 20 дней после письма от ФТС с владельца транспортного средства задолженность взыщут в судебном порядке. Собственники рассказывают, что их счета сразу блокируются. С каждым днем число таких историй будет только расти, констатирует автоблогер Кирилл Чернов, известный как «Авторевизорро»: «Таких случаев будет все больше. Многие находили объявления о продаже таких машин на популярных сайтах, связывались с продавцом, который их уверял, что все в порядке, утилизационный сбор уплачен, машина новая. Люди приезжали и покупали эти иномарки. Речь о самой популярной формулировке: "Вы будете первым владельцем в ПТС". Очень многим она нравилась, очень многие совершенно спокойно к ней относились, не понимая, что при этом риски того, что прилетит утилизационный сбор, как раз и падают на этого самого первого владельца в ПТС.

Перекупщик остается абсолютно невидим в этой схеме, и ему ничего не грозит».

Проблемы с доначислением утилизационного сбора у автовладельцев возникают регулярно. Многодетный отец Сергей Дрибас, которому для семьи нужна большая машина, судится с государством с 2022 года: «Мы заказали в Америке Hyndai Palisade. Пока уже оплаченный автомобиль ехал из США, было принято постановление правительства о том, что теперь мы обязаны платить утилизационный сбор. Таким образом я пострадал почти на 1,5 млн руб., 300 тыс. руб. из них — это пени. Президент сказал, что это незаконно, Денис Мантуров сказал, что это незаконно, а три суда, в которые я обращался, постановили, что все в рамках закона. Денег этих у меня не было, мне пришлось заложить дом под ставку в 20% годовых. Мне предстоит платить 15 лет по 25 тыс. руб. в месяц».

Ежегодное повышение утилизационного сбора на 10-20% предусмотрено до 2030 года. Минпромторг ранее анонсировал с 1 ноября изменение методики его расчета. Правила должны были измениться для физлиц, которые ввозят для личного пользования авто мощностью свыше 160 л.с. За две недели эта инициатива набрала на портале проектов нормативных правовых актов около 105 тыс. дизлайков. Позже срок вступления в силу этой нормы был перенесен на 1 декабря.

