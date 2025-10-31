Утильсбор переехал на декабрь

Новые правила расчета утильсбора для физлиц введут с 1 декабря, проект постановления в правительство внес Минпромторг. По расчетам ведомства, за ближайший месяц граждане, которые заказали мощные автомобили до изменения методики расчета, успеют их получить. Ранее министерство предлагало с 1 ноября привязать утильсбор не только к объему двигателя автомобиля, но и к его мощности. Машины свыше 160 л.с., ввозимые для физических лиц, будут рассчитываться с коммерческим утильсбором. Автомобили с двигателем менее 3 л. можно будет ввести по льготной ставке в 3,4 тыс. руб. за новую машину, 5,2 тыс. руб. — за авто старше трех лет.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Какие машины будет выгодно ввозить? На этот вопрос “Ъ FM” ответил главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «Мы не потеряем модели среднего, гольф-класса и даже некоторые из тех, что когда-то позиционировались в нижнем сегменте бизнес-класса. Это, прежде всего, корейские машины. Сюда попадают автомобили Hyundai, Kia, а также многие модели Toyota и других японских производителей. В частности, у Toyota Camry, по крайней мере, была версия с двигателем 150 л.с. Что касается тех авто, которые мы потеряем, то это, скорее всего машины того сегмента, которые формально относятся к премиум-классу, а на самом деле представляют собой самые доступные модели, допустим, той же самой большой немецкой "тройки". Речь о BMW X1, X2, Audi Q2, вот таких иномарках, которые до сих пор ввозятся параллельным импортом. Они станут, соответственно, существенно дороже. Те авто, которые сейчас стоят более 10 млн руб., вырастут в цене еще больше. Но, думаю, на их покупателях повышение утиля не скажется.

Вместе с тем у жителей Приморья, Дальнего Востока и значительной части Сибири, можно сказать, исторически сложившаяся традиция ввозить машины для личного пользования, особенно праворульных "японцев". Там, полагаю, народ как ездил, так и будет продолжать ездить на них и, так или иначе, будет их поставлять. Если говорить о европейской части России, то, например, кроссовер Geely Monjaro официально у нас представлен, и его можно в любой момент купить у дилера. Но есть продавцы, которые предлагают машины, ввезенные по параллельному импорту. Такие модели стоят на 1 млн руб., а то и на 1,5 млн руб. дешевле, чем у дилеров. И тоже покупатели на них находятся. Личное дело каждого, кто к каким рискам готов. Я бы, наверное, в это дело не вписался».

За 2025 год россияне ввезут в Россию около 250 тыс. машин мощнее 160 л.с., прогнозируют в Национальном автомобильном союзе. С 2026-го импорт сократится, и из-за новых правил расчета утильсбора бюджет может терять порядка 300 млрд руб. ежегодно, уверен вице-президент объединения Антон Шапарин: «Если к цене машине прибавить 2 млн руб., вы такую иномарку себе повезете, купите? Скорее всего, нет, а значит, не будут оплачены растаможка и утильсбор. Мы умножаем 250 тыс. автомобилей на среднюю цифру в 800 тыс. руб. За растаможку это более чем гуманный показатель. При этом “Ъ” пишет о том, как сейчас бодро стоят автовозы в пробках на границе между Китаем и Казахстаном. Они стоят там давно и уверенно, и мы понимаем, что они не успеют приехать в Россию до 1 декабря. Машины, которые едут из Америки в битом виде через Грузию, это очень большой поток, и это значительная часть всего, что ввозится. Такие машины тоже не успеют, потому что там доставка составляет минимум четыре, а максимум шесть-семь месяцев.

Можно потенциально успеть привезти авто исключительно из Южной Кореи, других вариантов нет. Вообще успеть забежать в уходящий поезд попытаются многие люди, и это будет риск, причем серьезный».

С 1 января 2026 года также изменится размер коммерческого утильсбора. Он будет повышаться ежегодно на 10-20% в течение следующих пяти лет. По плану это должно стимулировать спрос на автомобили российского производства. Почти все предприятия в России, которые собирали европейские, японские и корейские марки, перезапущены, сообщил в интервью «РИА Новости» первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. С конвейеров 11 из 13 автозаводов уже сходят машины. Еще два завода запустят в 2026 году.

Юлия Савина