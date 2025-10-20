Рынок ищет стабильности

Инвесторы ищут новые защитные активы. На американском рынке впервые со времен пандемии растут акции компаний из сферы здравоохранения, коммунальных услуг и потребсектора. По итогам октября они могут возглавить индекс S&P 500, пишет The Wall Street Journal. Из-за волатильности на фондовых рынках облигации и цены на золото активно растут еще с весны. Однако в августе, на пике тревожности, в США спросом стали пользоваться и другие защитные инструменты — электричество, лекарства и продукты считаются самыми стабильными сферами экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

И это, скорее всего, долгосрочный тренд, считает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «В октябре 2025 года американский рынок выглядит как живая система, где лидеры S&P 500 меняются не из-за слабости, а, скорее, из-за перераспределения энергии капитала. Игроки фиксируют прибыль в уже перегретых технологических именах и частично перетекают в бизнесы с прогнозируемым денежным потоком. Это промышленность, инфраструктура, фарма, частично финансы. Это естественная фаза после периода концентрации роста в узкой группе мегагэпов. Рынок начинает заново искать баланс между ростом и доходностью. Капитал возвращается к нормальной селективности, где лидируют не модные, а жизнеспособные компании.

Общее настроение можно описать как осторожный risk on с оглядкой на защиту. Инвесторы не убегают с рынка, но требуют все же большей определенности и реальной доходности на вложенный капитал. Если говорить про защитные активы, то потенциал роста по-прежнему сохраняют золото и производители сырья с низким долговым плечом. Они выигрывают от ослабления национальной американской валюты и потенциального снижения ставок. Классические дивидендные истории (прежде всего, коммунальный сектор, телеком и фарма) снова становятся актуальными для фондов, ориентированных на стабильный денежный поток. Это не краткосрочный отскок, а структурный разворот в сторону реальной доходности и капитальной дисциплины. Цикл дешевых денег заканчивается, теперь рынок вознаграждает тех, кто умеет зарабатывать не на мультипликаторах, а на потоке кэша».

Волатильность вернулась на фондовые рынки 10 октября, когда Трамп объявил о новых пошлинах против Китая. NASDAQ потерял 3,5%, а S&P 500 — больше 2,5%. Однако индексы смогли быстро восстановиться. Кроме того, на прошлой неделе доходность десятилетних американских трежерис опускалась ниже 4% впервые за год. По данным СМИ, подобные падения обычно сопровождаются ростом цен на облигации.

На российском рынке сейчас тоже тренд на осторожность, отмечает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков, однако популярностью пользуются другие инструменты: «Если говорить об американском рынке как о некоем общем организме, то сейчас он сильно перегрет большими надеждами на экономические преобразования Дональда Трампа. Но все больше возникает сомнений, что неясная и очень непоследовательная тарифная политика приведет к тому, что у США начнут разрушаться экономические связи, цепочки поставок, а как итог — экономика пойдет вниз. Соответственно, те активы, которые раньше рассматривались в качестве идеи роста, начинают пользоваться меньшей популярностью, поскольку предполагают больше риска. Фокус внимания, скорее всего, может сместиться к регулярному доходу, который будет смотреться лучше в условиях падающего или нестабильного рынка.

Как раз электричество, здравоохранение и коммуналка — те секторы, где доход чаще всего стабилен и не определяется тем, насколько экономика Штатов здоровая или находится в наилучшей форме.

На российском рынке с защитными активами все достаточно сложно, потому что у нас на рынке или растет все вместе, или падает все вместе. Соответственно, пока такой тенденции как разделение на сектора практически нет. То есть все активы или дешевые, или дорогие, и как-то диверсифицировать это очень сложно. Можно вкладываться просто в индекс и на этом успокоиться. У нас есть такие защитные активы, как депозит и государственные облигации федерального займа, которые приносят весьма высокий процент дохода. С золотом сейчас ситуация не очень ясная, потому что текущий сильный рост этого актива говорит уже о том, что, наверное, рынок сильно перегрет, и вскакивать на подножку уходящего поезда уже поздно».

Котировки на золото на прошлой неделе несколько раз обновляли исторические максимумы. В пятницу спотовые цены на драгметалл преодолели отметку в $4,35 тыс. за унцию. По данным СМИ, на этом фоне по всему миру вырос спрос на слитки. Как сообщали ранее собеседники “Ъ FM”, россияне также поддерживают тренд и скупают золото чемоданами.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова