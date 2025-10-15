Управляемый хаос приносит прибыль

Вчера сразу четыре ведущие финансовые корпорации США представили результаты своей деятельности за минувший квартал. У всех банков — Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo — результаты оказались лучше прогнозов во многом благодаря инвестбанковским операциям на фондовых рынках. Банки смогли приспособиться к хаотичной торговой политике Дональда Трампа, который своими заявлениями о новых пошлинах или их приостановке не раз приводил рынки в состояние повышенной волатильности, чем и смогли воспользоваться финансисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Thayer / Reuters, Eric Thayer / File Photo / Reuters Фото: Eric Thayer / Reuters, Eric Thayer / File Photo / Reuters

Первыми за минувший квартал вчера отчитались банки, которые занимают ведущие позиции в двух ключевых сегментах рынка — Goldman Sachs (GS) в инвестиционном и JP Morgan (JPM) в универсальном банкинге. Goldman Sachs сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли, по сравнению с третьим кварталом прошлого года она выросла на 37%, до $4,1 млрд. В пересчете на акцию это составило $12,25, тогда как аналитики ждали $11,03. Общая выручка GS выросла на 20%, до $15,2 млрд, также превысив ожидания аналитиков. Наиболее высокий рост показателей у GS зафиксирован в сегменте финансово-инвестиционного консалтинга (+60%), инвестбанковских посреднических услуг (+42%), частного банкинга и кредитования при управлении активами (+40%) и финансирования торговли ценными бумагами (+33%).

Крупнейший в США по размеру активов банк ($3,9 трлн) JPMorgan Chase также превзошел ожидания аналитиков по итогам третьего квартала.

Выручка выросла на 9%, до $47,1 млрд, тогда как аналитики LSEG ожидали $45,4 млрд. Прибыль выросла на 12%, до $14,39 млрд, или $5,07 в пересчете на акцию, что также превысило прогнозы аналитиков, ожидавших $4,84. Самый высокий рост у JPM в третьем квартале показали операции по рыночной торговле ценными бумагами (+24%). В целом же квартальная выручка JPM от трейдерских и инвестиционно-банковских услуг достигла рекордных для банка $8,9 млрд, превысив ожидания аналитиков примерно на $700 млн. Опрошенные телеканалом CNBC эксперты отмечают, что в этом году крупнейшие американские банки выигрывают от правления президента Дональда Трампа. Они получают более высокую торговую выручку, поскольку потрясения, вызванные его политикой, всколыхнули рынки по всему миру, вынудив инвесторов делать новые ставки.

Банк Wells Fargo, который, в отличие от инвестбанка Goldman Sachs, больше сосредоточен на розничном и потребительском банкинге, также неплохо заработал в третьем квартале. Его прибыль выросла на 9%, до $5,6 млрд, или $1,66 в пересчете на акцию — это оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидавших $1,55. Общая выручка банка увеличилась на 5%, до $21,4 млрд. Wells Fargo смог показать хорошие результаты во многом благодаря тому, что минувший квартал стал первым полным кварталом, в котором этот банк не попадал под действие ограничений на увеличение активов. В 2018 году ФРС установила эти ограничения в качестве наказания за скандал 2016 года, когда выяснилось, что Wells Fargo без согласия клиентов открыл 2 млн новых счетов.

Банк Citigroup, который активно работает как в инвестбанковском, так и потребительском сегменте, показал хорошие результаты благодаря резкому росту поступлений от торговых операций. Чистая прибыль Citi увеличилась на 16%, до $3,75 млрд, или $1,86 в пересчете на акцию. Это превысило прогнозы опрошенных FactSet аналитиков, ожидавших прибыль $1,73 в пересчете на акцию. Общая выручка Citi выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $22,09 млрд, также оказавшись выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку $21,1 млрд. Как отметила вчера The Wall Street Journal, политика президента Трампа усиливает волатильность — она заставляет трейдеров действовать, но не настолько, чтобы портить общую картину на рынке. «Сейчас ситуация такова, что руководители компаний видят много возможностей,— заявил генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон.— Сейчас в нашей лавке царит очень высокая активность».

Евгений Хвостик