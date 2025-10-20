Сегодня исполняется 60 лет художественному руководителю и главному дирижеру Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народному артисту России Александру Сладковскому

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сладковский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Сладковский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет скрипач, народный артист России Вадим Репин:

— Дорогой маэстро, от всей души поздравляю с юбилеем! Сколько в моей памяти эмоций и впечатлений, слез на сцене, и сколько радости от дружбы за пределами сцены. Эти воспоминания и наша дружба очень дороги для меня. Еще раз с праздником! Желаю побед, триумфов и исполнения всех желаний! Будь здоров, счастлив и в жизни, и в творчестве!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»