Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет художественному руководителю и главному дирижеру Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, народному артисту России Александру Сладковскому

Александр Сладковский

Александр Сладковский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Сладковский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет скрипач, народный артист России Вадим Репин:

— Дорогой маэстро, от всей души поздравляю с юбилеем! Сколько в моей памяти эмоций и впечатлений, слез на сцене, и сколько радости от дружбы за пределами сцены. Эти воспоминания и наша дружба очень дороги для меня. Еще раз с праздником! Желаю побед, триумфов и исполнения всех желаний! Будь здоров, счастлив и в жизни, и в творчестве!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

