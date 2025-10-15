Лавров Сергей Викторович

Родился 21 марта 1950 года в Москве. Окончил восточное отделение факультета международных отношений МГИМО МИД СССР (1972).

В 1972–1976 годах работал в посольстве СССР в Шри-Ланке, с 1976 по 1981 год — в управлении международных экономических организаций МИД СССР, затем в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке.

В 1988 году стал заместителем начальника Управления международных экономических отношений МИД СССР, в 1990-м — начальником Управления международных организаций МИД СССР, затем директором департамента международных организаций и глобальных проблем МИД РФ.

В 1992 году назначен заместителем министра иностранных дел РФ, через два года — постоянным представителем РФ при ООН. Занимал должность десять лет.

С 2004 года — министр иностранных дел РФ. Переназначался на пост семь раз. Также с 2004 года занимает посты постоянного члена Совбеза РФ, председателя Совета глав субъектов РФ при МИД РФ и председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Герой Труда РФ. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Также награжден орденами Андрея Первозванного, Почета, медалью П. А. Столыпина II степени. Отмечен Почетной грамотой и четырьмя благодарностями президента РФ.

Владеет английским, французским и сингальским языками. Женат, есть дочь.