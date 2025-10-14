Садовничий заявил о доработке Стратегии развития образования до 2036 года

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил о завершении работы над Стратегией развития образования до 2036 года.

«Вчера на заседании межведомственной рабочей группы был принят за основу доработанный проект стратегии. Хочу подчеркнуть, что ряд наших предложений был учтен при доработке стратегии»,— сказал господин Садовничий на заседании Российского союза ректоров (цитата по ТАСС).

Стратегию развития образования до 2036 года разрабатывают с 2024 года. На первом этапе подготовкой стратегии занимались 14 рабочих групп, куда входили ректоры, педагоги, а также представители бизнеса, госкорпораций и профильных НКО. Согласно поручению президента, первую версию документа должны были представить в марте, однако материалы не опубликовали до сих пор; точную дату завершения работы в правительстве не называли.

В июле 2025 года очередной проект стратегии представила замминистра просвещения Ирина Шварцман на заседании комиссии Госсовета РФ в Государственном университете управления.

Полина Мотызлевская