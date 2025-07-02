Стратегия о двух концах

Очередной проект Стратегии развития образования был представлен вчера в Государственном университете управления. Как выяснилось, его разработчики не смогли договориться о целях отечественного образования. Одни утверждают, что необходимо готовить кадры для потребностей экономики, а другие считают самым важным воспитание личности и правильного мировоззрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Структуру готовящейся Стратегии развития образования до 2036 года представила замминистра просвещения Ирина Шварцман на заседании комиссии Госсовета РФ в Государственном университете управления. Разработка этого документа, напомним, ведется с 2024 года. На первом этапе подготовкой стратегии занимались 14 рабочих групп, куда входили ректоры, педагоги, а также представители бизнеса, госкорпораций и профильных НКО. Согласно поручению президента РФ, первую версию документа должны были представить в марте, однако материалы не опубликованы до сих пор; точную дату завершения работы в правительстве не называют.

Согласно презентации, представленной Ириной Шварцман, стратегия состоит из семи взаимосвязанных разделов.

В первом содержатся общие положения, также здесь перечислены «смыслообразующие» документы, на которых базируется стратегия. Это указы президента об укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, о национальных целях развития, стратегиях научно-технологического развития, нацбезопасности и комплексной безопасности детей.

Во втором разделе находится «комплексная оценка состояния системы образования». «Сейчас мы охватываем 6,39 млн детей в дошкольном образовании, почти 18 млн школьников, 3,85 млн студентов колледжей, 4,43 млн студентов вузов и 2,5 млн педагогических работников,— заявила госпожа Шварцман.— В этом разделе также анализируются достижения и накопившиеся проблемы российского образования». Замминистра упомянула, что стратегия «честно признает» 19 таких проблем, но в презентации упоминались только 14 (их перечень см. в выносе).

Проблемы российского образования по версии Минпросвещения разрыв в финансировании системы образования между регионами;

значительный объем зданий, нуждающихся в капитальном ремонте;

отставание роста динамики финансирования сферы от масштаба задач;

дефицит педагогов по отдельным предметам;

неудовлетворенность учителей уровнем зарплат;

излишняя бюрократическая нагрузка;

рост возрастного и ценностного разрыва между учителями и учениками;

рост учебной нагрузки на детей;

сдержанность в выборе естественно-научного профиля обучения;

медленная адаптация системы профобучения к запросам рынка труда;

объективность оценивания результатов обучения;

снижение международной академической мобильности;

необходимость выравнивания качества образования в исторических регионах;

поддержка участников СВО и их семей.

Третий раздел посвящен вызовам, стоящим перед системой образования. Это «сохранение цивилизационной уникальности России», обеспечение технологического лидерства и устойчивого развития экономики, сохранение равного доступа к образованию, социальная справедливость, демографический переход, формирование многополярного мира и стремительное распространение ИИ.

В четвертом разделе сформулированы 16 основных задач и 12 приоритетных направлений развития. При этом главная цель стратегии — это «развитие национальной системы образования, обеспечивающей высокое качество обучения и самореализации всех и каждого, воспитание патриотичных и социально ответственных граждан, гуманитарное и научно-технологическое лидерство России».

В пятом разделе зафиксированы этапы ее реализации. На первом — с 2026 по 2030 год — планируется достичь 24 результатов, на втором — с 2031 по 2036 год — еще 19. Шестой и седьмой разделы определяют инструменты реализации стратегии и систему мониторинга за ее выполнением (основана на Национальном индексе развития образования).

В ходе дальнейшего обсуждения выяснилось, что у чиновников и экспертов нет единого мнения о «смысловом ядре концепции».

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев предложил в качестве основных задач стратегии «опережающую подготовку кадров для экономики», а также «обновление и актуализацию» перечня специальностей высшего образования. Он добавил, что в стране уже идет работа по привлечению практиков к преподаванию и перезагрузке инженерно-технического образования. Его поддержал председатель комиссии Госсовета по направлению «кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша: «Сегодня на это направлена работа по определению прогноза потребностей кадров, с которыми должны соотноситься планы контрольных цифр приема в наши учебные заведения и синхронизация образовательного процесса с рынком труда».

Однако глава РАО Ольга Васильева не согласилась с такой направленностью документа. «Меня настораживает, что мы слишком увлеклись темой подготовки кадров для нужд экономики. Образование гораздо шире этого,— заявила она.— Это в первую очередь мировоззрение, воспитание личности, идейное содержание». По словам госпожи Васильевой, в изначальных версиях стратегии «сутевой составляющей было гораздо больше, а теперь акцент смещен».

Директор Института медиа ВШЭ Эрнест Мацкявичюс также акцентировал внимание на необходимости «смыслового стержня», который, по его словам, формируется выпускниками гуманитарных специальностей. «Надеемся, что журналистика попадет в список приоритетных специальностей при его формировании для распределения платных мест в вузы»,— заметил он, добавив, что именно в СМИ «разворачивается война» за мировоззрение и ценности граждан. «Каждый новый первый курс все больше погружен в понимание ценностей нашей страны,— добавил ректор ГУУ Владимир Строев.— Видно, что в школах с этим ведется работа, и надо активно ее продолжать и в вузах. И не забывать про стратегическую значимость в этом вопросе социогуманитарных специальностей, где и формируются базовые понятия».

«Сейчас работа над стратегией проходит важнейшую фазу — это разработка плана ее реализации, конкретных шагов для достижения наших целей развития»,— заключила Ирина Шварцман.

Отметим, что в январе 2025 года на правительственной стратсессии, посвященной разработке документа, слушатели отметили в качестве важного этапа работы со стратегией «не забыть реализовать ее».

«Содержание документа должно быть понятно всем, от министров до региональных школьных учителей и родителей учеников. Поэтому мы прилагаем особые усилия, чтобы создать хорошо читаемый текст, сохранив при этом смысл и содержание»,— отметила проректор ВШЭ Татьяна Васильева (принимает участие в написании и редактуре итогового текста стратегии). По ее словам, изначально «материал состоял из нескольких сотен страниц с приложениями», который сейчас удалось сократить до 25 страниц. «Если вы не увидите напрямую своих тезисов и предложений в этом тексте, не стоит сразу возмущаться. Значит, они будут зашиты в ее плане реализации»,— добавила проректор.

Полина Ячменникова