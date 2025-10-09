«Мотовилихинские заводы» погасили чуть больше 5% требований конкурсных кредиторов

Арбитражный суд Пермского края опубликовал данные об итогах конкурсного производства в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы». Как следует из сообщения суда, общая сумма требований конкурсных кредиторов должника составила свыше 17,748 млрд руб. Из них кредиторам второй очереди ПАО задолжало 35,369 млн руб., долги перед третьей очередью превышали 17,748 млрд руб. При этом требования трех кредиторов были обеспечены залогом. Речь идет об ООО «РТ-Капитал» (2,538 млрд руб.), ПАО «Промсвязьбанк» (867,6 млн руб.) и ИП Щербаковой (36,06 млн руб.).

За счет реализации имущества ПАО удалось получить выручку в размере 2,058 млрд руб. В ходе конкурсного производства предприятие полностью погасило задолженность перед кредиторами второй очереди и частично обеспеченные залогом требования третьей очереди на сумму 879,17 млн руб. Также «Мотовилиха» заплатило свыше 6,66 млрд руб. по текущим обязательствам.

Напомним, 9 октября суд удовлетворил ходатайство управляющего «Мотовилихинских заводов» о завершении конкурсного производства.