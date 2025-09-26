Сегодня отмечает юбилей народная артистка РСФСР, актриса Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова Людмила Максакова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Максакова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Людмила Максакова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ее поздравляет заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, актер театра и кино Эльдар Трамов:

— Королева! Простите меня, я не поэт. Не могу встать в один ряд с великими служителями муз, которые посвящали Вам бессмертные строки. Не художник. Не из тех, кто может похвастаться, что запечатлели Ваш лик. Именно лик. И мелодии Вам не посвятил. Хотя после тех, кто Вам их посвящал, мне не стоит за это браться... Но и я преклоняюсь перед Вашим талантом, Вашим служением этому, порой не благодарному кумиру — Театру. Хотя там, где Вы, там и возникает Театр. Там, где Вы, звучит Моцарт и Латенас. Там, где Вы, звучат Пушкин, Ахматова, Пастернак, Чехов. Я люблю Вас. Всегда и навсегда, Ваш Эльдаронька). Мы будем счастливы как можем, они пусть будут как хотят.

Сегодня исполняется 91 год народному артисту СССР, лауреату премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» Олегу Басилашвили

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Басилашвили

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Басилашвили

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет актер Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова, заслуженный артист РФ Андрей Шарков:

— Олег, дорогой! Поздравить Вас с днем рождения не просто радость, а огромное наслаждение! Никогда не забуду, как на одном из юбилеев актрисы нашего театра после всех восторженных слов в ее адрес «ты — великая» Вы встали и сказали, что великими были Ленин и Сталин, а ты просто очень хорошая Актриса! Сегодня, пользуясь случаем, хочу сказать вашими же словами: Вы очень-очень-очень хороший Артист! Будучи вашим партнером в двух спектаклях, признаюсь, что репетировать и быть с Вами на сцене — это истинное профессиональное счастье. В моей жизни только два таких потрясающих и любимых артиста. Не меньшее удовольствие слушать ваши рассказы, половину из которых знаю наизусть, но все равно прошу их рассказывать вновь и вновь, чтобы с упоением погрузиться в атмосферу вашей учебы во МХАТе, как Вы видели парад Победы, как пережили несколько эпох со страной и БДТ. Всегда ценю моменты, когда просто общаемся — по телефону, по случаю праздника или по любому поводу. Желаю, чтобы Вы еще долго-долго радовали всех нас — зрителей и ваших коллег прекрасными минутами общения. Поклон вашей семье и всем вашим близким! Я Вас очень люблю! С днем рождения, дорогой мой Олег!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»