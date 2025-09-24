Новая шахматная норма

В гонке юных вундеркиндов, которая в шахматах стала хитом последних сезонов, яркое достижение записал в актив вундеркинд аргентинский. Фаустино Оро, прозванный «шахматным Лионелем Месси». Меньше чем за месяц до достижения 12-летнего возраста Оро благодаря удивительно результативной игре на турнире в Мадриде выполнил первую из трех норм, необходимых для получения высшего в его виде гроссмейстерского звания. Шансы на то, что вскоре он станет самым молодым гроссмейстером в истории, чрезвычайно велики. Но сзади Оро уже подпирают конкуренты еще моложе — например, десятилетний россиянин Роман Шогджиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фаустино Оро

Фото: Misha Friedman / Getty Images Фаустино Оро

Фото: Misha Friedman / Getty Images

Завершающийся в Мадриде турнир Legends & Prodigies, строго говоря, не относящийся к топовым, превратило в громкое для шахматного мира событие выступление на нем одного из его участников. Состав этих соревнований сформирован из двух категорий игроков. Первая — это те самые условные «легенды», а на самом деле просто довольно известные и сильные игроки старшего поколения. Вторая — юные таланты, среди которых выделяется Фаустино Оро. Так вот, на его игру в Мадриде тем, кто интересуется шахматами, невозможно было не обратить внимание, несмотря на не такой уж высокий уровень турнира.

В семи турах из девяти, значащихся в мадридском расписании, Оро набрал шесть очков из семи возможных, одержав пять побед и сделав две ничьи. Это в принципе потрясающая результативность, если учесть, что, как ни крути, ему пришлось иметь дело в том числе с очень матерыми противниками вроде испанца Пепе Куэнки или аргентинца Алана Пишо. Но главное тут — возраст того, кто их одолел.

Фаустино Оро 14 октября исполнится только 12 лет, а испанские успехи вплотную приблизили его к чрезвычайно заметному достижению.

Чтобы приобрести высший в шахматах ранг гроссмейстера, игроку нужно выполнить три так называемые нормы. Под ними подразумеваются три успешных выступления на санкционированных Международной шахматной федерацией (FIDE) турнирах с достаточно сильным составом и достаточно широкой географией. На круговых турнирах, наподобие испанского, нужно сыграть так, чтобы «живой» рейтинг (TPR), определяющийся именно результатами конкретного соревнования, достиг отметки 2600. Мадридский турнир под критерии попадал. А TPR Оро после семи туров составлял 2790. В действительности это гигантская цифра, с такими живыми рейтингами берут призы и на крупнейших супертурнирах.

Так что Фаустино Оро досрочно и с запасом обеспечил себе выполнение первой из гроссмейстерских норм. Быстрее него ее в свой послужной список записал лишь нынешний чемпион мира Гукеш Доммараджу. Тот выполнил первую норму в апреле 2018 года, будучи всего на полмесяца моложе аргентинца. С двумя другими нормами Гукеш Доммараджу, однако, чуточку задержался, и сейчас он на третьем месте в списке самых юных гроссмейстеров в истории, уступая американцу Абхиманью Мишре и россиянину Сергею Карякину (см. справку).

Мишра, чей рекорд держится с 2021 года, установил его в возрасте 12 лет и пять месяцев. То есть у Фаустино Оро есть еще солидный запас времени, чтобы его превзойти.

И мало кто сомневается, что он им воспользуется, поскольку играет по плотному графику и без срывов, оправдывая заработанное в Аргентине прозвище. На родине этого мальчика еще пару лет назад окрестили «шахматным Лионелем Месси», сравнивая по таланту с лучшим футболистом века, хотя в каком-то смысле взлет Оро даже более неординарный. В конце концов, если футбол — это давняя страсть и гордость Аргентины, то шахматы в ней всегда находились на вторых-третьих ролях.

Про самого Фаустино Оро тоже все знают, что он вообще-то в раннем, скажем так, детстве, мечтал вырасти в футбольную звезду. Мечту скорректировали обстоятельства. Весной 2020 года мира накрыла пандемия коронавируса. Папа Оро, опасаясь выпускать ребенка на улицу гонять мяч, завел ему аккаунт на крупнейшей шахматной онлайн-платформе Chess.com. И выяснилось, что настоящие способности у Оро совсем в другой области. Вскоре он уже рубился на равных со звездами в интернет-партиях и получал приглашения на престижные турниры, а список его жертв все пополнялся и пополнялся ценными скальпами. В прошлом году он, скажем, расправился в «пулю» (сверхжесткий формат блица) с самим норвежцем Магнусом Карлсеном, лидером мирового рейтинга и безусловным фронтменом шахмат, а в июле этого года одолел еще одного гроссмейстера, владевшего званием чемпиона мира,— индийца Вишванатана Ананда.

При этом нынешние достижения Фаустино Оро — это лишь часть большой гонки вундеркиндов, развернувшейся в шахматах. Ее персонажи все время оказываются на виду.

Так, совсем недавно Абхиманью Мишра в свои 16 блестяще сыграл на турнире Grand Swiss в Самарканде, финишировав пятым и обыграв по ходу соревнований Гукеша Доммараджу. От занявшего второе место немца Маттиаса Блюбаума, добывшего благодаря ему путевку на Кандидатский турнир, Мишру отделила половинка очка, от победителя — голландца Аниша Гири — всего очко. На тех соревнованиях 14-летний турок Ягыз Каан Эрдогмуш выдал ошарашившую экспертов партию против индийца Адитьи Миттала, взяв верх благодаря шокирующей жертве ферзя. А что касается Фаустино Оро, то ему на пятки наступают гении еще моложе, чем аргентинец. В авангарде группы преследования — россиянин Роман Шогджиев. В этом году в возрасте 10 лет, трех месяцев и 21 дня он стал международным мастером (предшествующий гроссмейстерскому ранг), превзойдя рекорд, принадлежавший Оро, которому вскоре предстоит выступить на топовом без каких-либо оговорок соревновании. FIDE выдала ему wild card для участия в стартующем в конце октября в Гоа Кубке мира. Впрочем, наградили ею и Мишру.

Алексей Доспехов