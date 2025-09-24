Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Самые молодые гроссмейстеры в истории шахмат

Игрок Возраст на момент приобретения ранга
Абхиманью Мишра (США) 12 лет 4 месяца 25 дней
Сергей Карякин (Россия) 12 лет 7 месяцев 0 дней
Гукеш Доммараджу (Индия) 12 лет 7 месяцев 17 дней
Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция) 12 лет 9 месяцев 29 дней
Жавохир Синдаров (Узбекистан) 12 лет 10 месяцев 5 дней
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) 12 лет 10 месяцев 13 дней
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) 13 лет 1 месяц 11 дней
Паримарджан Неги (Индия) 13 лет 4 месяца 22 дня
Магнус Карлсен (Норвегия) 13 лет 4 месяца 27 дней
Вэй И (Китай) 13 лет 8 месяцев 23 дня
  • Газета «Коммерсантъ» №176 от 25.09.2025, стр. 12

