Самые молодые гроссмейстеры в истории шахмат

|Абхиманью Мишра (США)
|12 лет 4 месяца 25 дней
|Сергей Карякин (Россия)
|12 лет 7 месяцев 0 дней
|Гукеш Доммараджу (Индия)
|12 лет 7 месяцев 17 дней
|Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция)
|12 лет 9 месяцев 29 дней
|Жавохир Синдаров (Узбекистан)
|12 лет 10 месяцев 5 дней
|Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
|12 лет 10 месяцев 13 дней
|Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
|13 лет 1 месяц 11 дней
|Паримарджан Неги (Индия)
|13 лет 4 месяца 22 дня
|Магнус Карлсен (Норвегия)
|13 лет 4 месяца 27 дней
|Вэй И (Китай)
|13 лет 8 месяцев 23 дня