«Fan ID все-таки тормозит посещаемость»

Посещаемость футбольных стадионов в России выросла почти на треть за последний год. Такие цифры приводит UEFA в своем аналитическом отчёте. В среднем на матчи РПЛ и Кубка России приходило около 12 тыс. человек. Много это или мало? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

После введения Fan ID в российском футбольном чемпионате трибуны наших стадионов не то что бы опустели, но народу на них стало значительно меньше. Тогда, после жесткого бойкота фанатов, казалось, что решить проблему невозможно. Сейчас, несмотря на тот факт, что так называемые «ультрас», на матчи РПЛ по-прежнему не ходят, посещаемость вросла серьезно. Например, в прошлом туре на игре «Краснодар»—«Зенит» собралось 33 тыс. человек, а в прошлом сезоне на встрече тех же соперников в Санкт-Петербурге — аж 57 тыс. Многие из тех, кто осуждал Fan ID еще совсем недавно, скорее всего, оформляют себе нужные документы, уверен бизнесмен бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Сейчас некоторые все равно делают Fan ID, и если такая возможность есть, все равно будут ходить».

Кроме того, за несколько лет на трибунах поминалась аудитория, которая эти матчи посещает. Глава Российского футбольного союза Александр Дюков не раз говорил, что клубы сейчас работают с болельщиками иначе: «Многие клубы делают ставку и на привлечение семейной аудитории, чтобы больше болельщиков и их семей посещали футбольные матчи».

А для тех, кто по-прежнему не готов принять новые правила, остается Кубок России. Здесь Fan ID нет, и если верить аналитическому отчету UEFA, по средней посещаемости матчей этот турнир делит третье место с Испанией. Выше только Англия и Германия. В РПЛ все не так красиво. По посещаемости игр чемпионата наша страна лишь 11-я в Европе. Так что документ, который нужно оформлять для похода на футбол, все-таки тормозит посещаемость, несмотря на позитивные сдвиги.

К тому же в элите российского футбола и без того немало клубов, которые не могут похвастаться полными трибунами. Конечно, такого безобразия, как в прошлом сезоне в «Химках», сейчас нет, но на матчах «Оренбурга» или «Сочи» обходится без ажиотажа. Руководство РПЛ давно подумывает о том, что бы финансово наказывать команды, которые не могут собрать болельщиков. И этот радикальный шаг нужно сделать, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Телевидение платит сегодня большие деньги, и когда трибуны пусты, видно, что это зрелище никому не интересно, что влияет на настроение телезрителей. Поэтому "Матч ТВ" вполне обоснованно предъявляет требования о штрафах к РПЛ. Но лига, наверное, может, не дожидаясь этого, начать перераспределять деньги, они немалые, в пользу тех команд, у которых посещаемость».

Но если быть до конца откровенным, то можно обойтись и без этого. Например отменив Fan ID. А то на матчи Кубка России, который считается вторым по значимости турниром, стало ходить больше народу, чем на игры чемпионата. А проблем с фанатами при этом ни там ни там нет.

Владимир Осипов