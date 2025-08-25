Игры на интерес

В этом сезоне посещаемость матчей футбольного чемпионата России, и так демонстрировавшая тенденции к росту на фоне адаптации болельщиков к Fan ID, кажется, впервые за несколько лет может повыситься очень существенно. Во всяком случае, в шести стартовых турах нынешнего первенства она совершила настоящий прыжок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поднявшись более чем на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики команды «Спартак» на трибуне во время матча

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Болельщики команды «Спартак» на трибуне во время матча

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Одной из самых любопытных цифр, касающихся нынешнего футбольного чемпионата России, после завершившегося в воскресенье, 24 августа, шестого тура первенства следует признать его посещаемость. Она составляет 14,1 тыс. зрителей в среднем на игре.

Почему этот показатель выглядит очень почетным для Российской премьер-лиги (РПЛ), объяснить легко. Посещаемость, являющаяся, видимо, главным наряду с телерейтингами индикатором реального спроса на спортивное событие, долго не могла считаться предметом ее гордости. В этом смысле РПЛ, в которой она никогда не преодолевала рубеж в 14 тыс. по итогам сезона, существенно отставала от ведущих европейских чемпионатов.

Рывок произошел после первого для России домашнего чемпионата мира: она приняла его в 2018 году.

Он послужил драйвером радикального повышения интереса к «живому» просмотру матчей в стране. В следующем после мирового первенства в сезоне посещаемость едва не достигла отметки 17 тыс. зрителей в среднем на игре, и это уже были данные не стыдные даже на фоне лиг «большой европейской пятерки» — английской, испанской, итальянской, немецкой и французской.

Проверить устойчивость тренда, однако, не удалось. В 2020 году посещаемость рухнула из-за пандемии коронавируса, а тот факт, что и после снятия всех ограничений, вместо того чтобы восстановиться, она осталась на скромнейшем даже по меркам середины прошлого десятилетия уровне, не получалось объяснить ничем иным, кроме внедрения в чемпионате России в 2022 году системы обязательной идентификации посетителей матчей, известной как Fan ID. Ее появление было встречено в штыки объединениями фанатов практически всех клубов высшего дивизиона, приравнивавших систему к нарушению личных свобод и бойкотировавших даже важные игры. Бойкоты никуда не делись до сих пор.

Минувшие два сезона, однако, показали, что прогнозы РПЛ насчет постепенного «обновления» аудитории и ее «привыкания» к Fan ID (летом число болельщиков, его оформивших, подобралось к рубежу 3 млн человек) сбываются. Она и в самом деле росла. Если в чемпионате, финишировавшем в 2023 году, сразу после внедрения Fan ID, средняя посещаемость в количестве 9,4 тыс. человек выглядела катастрофической, то уже в 2024-м она перевалила за отметку 11 тыс., а в первенстве, которое закончилось в мае 2025-го, была равна 12,1 тыс. зрителей.

Но то, что происходит сейчас, наводит на мысли уже не о постепенном росте, а о почти таком же радикальном, как после чемпионата мира семилетней давности, скачке.

Тезис особенно актуален после сравнения аудитории этих шести туров главного внутреннего футбольного турнира с аудиторией на аналогичном отрезке предыдущего сезона, уместившегося фактически в те же сроки. Так вот, в чемпионате, предшествовавшем текущему, после полудюжины туров она составляла 11,7 тыс. зрителей в среднем на матче. Увеличение «год к году» вышло не традиционным, в несколько процентов, а колоссальным — 21,6%.

Причем нельзя сказать, будто обстоятельства как-то особенно ему благоволили. На данный период в чемпионате России пришлось не так уж мало — шесть — матчей между клубами, представляющими шестерку грандов из «Краснодара», «Зенита», «Спартака», ЦСКА, московского «Динамо» и «Локомотива», то есть матчей исключительной востребованности. Но это все же не предельная их концентрация. В то же время по крайней мере один фактор точно негативно повлиял на общую посещаемость. Это ремонт стадиона «Нижнего Новгорода», из-за которого домашние встречи с «Краснодаром», «Локомотивом» и махачкалинским «Динамо» он проводил в Казани, Грозном и Саранске. Там они вызвали крохотный интерес. Нижегородцы — с их стадионом, на который они должны вернуться в середине осени,— исключение из правила. Аудитория выросла у подавляющего большинства клубов — начиная от стабильно лидирующего в этом аспекте «Зенита» (его летние домашние матчи собирали в среднем без малого 37 тыс. зрителей) до середняков и аутсайдеров.

Это явление заставляет вспомнить еще один довод, часто использовавшийся РПЛ в прогнозах насчет позитивных изменений востребованности чемпионата,— о его привлекательности, притягивающей публику. Действительно, в последние сезоны российское первенство выделяется если не качеством игры, то градусом интриги. Он дважды подряд, если говорить о борьбе за золото, был высочайшим. И весной 2024 года, и весной 2025-го ее исход решился в заключительном туре, сначала — в пользу «Зенита», затем — «Краснодара», а «золотая гонка» в концовке турнира была чрезвычайно напряженной.

Этот чемпионат также смотрится чрезвычайно интригующим.

После шести туров лидирующий в нем «Краснодар» всего на очко опережает ЦСКА и «Локомотив», а представлявшиеся стопроцентными фаворитам «Зенит», «Спартак» и столичное «Динамо» успели отстать, но не так уж далеко.

Теперь любопытно будет посмотреть, что будет твориться с посещаемостью дальше. Вряд ли она, конечно, побьет рекорд 2019 года — 16,8 тыс. зрителей. Но вот к отметке 15 тыс., кажется, подвинуться способна. Практика показывает, что потребность ходить на футбольные матчи у российской публики всегда выше во второй части сезона, после зимнего перерыва.

Алексей Доспехов