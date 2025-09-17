Ставрополье стало лидером по мощности возобновляемых источников энергетики

Ставропольский край стал лидером в Российской Федерации по установленной мощности объектов генерации (ВИЭ) на основе возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Показатель ВИЭ-объектов в регионе составил 963,69 МВт. В рейтинг также вошли Астраханская и Ростовская области. В этих регионах совокупно размещено около 1/3 всей установленной мощности ВИЭ в России. Совокупная установленная мощность возобновляемых источников энергии в России за период с января по июнь составила 6,64 ГВт (+7,4% к аналогичному периоду 2024 года). При этом в первом полугодии выработка электроэнергии сохранилась на уровне прошлого года — 7,1 млрд кВт-ч.

Константин Соловьев