Горячий тур

Самаркандский Grand Swiss, одно из главных событий шахматного сезона, запомнится прежде всего удивительной по напряженности концовкой мужских соревнований. Перед заключительным туром на две путевки в Кандидатский турнир, в котором определится претендент на звание чемпиона мира, могли рассчитывать сразу восемь гроссмейстеров, а достались они опытному голландцу Анишу Гири и скромно котировавшемуся на фоне конкурентов немцу Маттиасу Блюбауму. У женщин вместе с индийской шахматисткой Рамешбабу Вайшали право бороться за претендентский статус добыла россиянка Екатерина Лагно.

Фото: Michal Walusza / FIDE Уверенная игра Екатерины Лагно в Самарканде принесла России вторую путевку в женский Кандидатский турнир

Финиш самаркандского Grand Swiss в «открытой» категории, то есть такой, в которую можно заявиться вне зависимости от пола, но в которую на практике, естественно, заявляются в основном мужчины, обязан войти в список самых увлекательных шахматных историй. Во всяком случае, вряд ли когда-либо перед заключительным туром важного состязания расклад был настолько сложным.

Наверху с равным количеством очков — аж пять гроссмейстеров: немцы Винсент Каймер и Маттиас Блюбаум, голландец Аниш Гири, француз Алиреза Фирузджа и американец Ханс Ниманн.

За ними в половинке балла — еще группа преследователей. Некоторые уже не могут рассчитывать на первое место, но ценнейшим призом является ведь не только первое, а еще и второе. Оно тоже приносит путевку в Кандидатский турнир, в котором определится претендент на звание чемпиона мира, соперник провалившегося в Самарканде индийца Гукеша Доммараджу по очередному матчу за титул. И тех, кто может рассчитывать на нее по итогам этого последнего тура,— восемь человек.

Так что всем, кто за ним следит, учитывая плотность таблицы, в голове приходится держать нюансы регламента. В случае равенства очков приоритетный среди дополнительных показателей — средний рейтинг 11 гроссмейстеров, с которыми применяющаяся на Grand Swiss «швейцарская система» свела охотников за наградами.

У Аниша Гири этот показатель был совсем никудышным. Таким, что он, конечно, сам понимал: его, в отличие от большинства соседей по иерархии Grand Swiss, ничья точно не устроит, обязан играть на победу.

А играл Гири с Хансом Ниманном — тем самым, которого превратил в заметную фигуру грандиозный скандал, устроенный в 2022 году первым номером рейтинга Магнусом Карлсеном и вылившийся в судебную тяжбу. Карлсен обвинил Ниманна в читерстве. Выяснилось, что молодой американец, стремительно ворвавшийся в элиту, по сути, из ниоткуда, раньше и правда хулиганил в онлайн-партиях, но все для него в конце концов обошлось, если не считать спровоцированного скандалом пристального внимания к его партиям и любым успехам. В Самарканде он находился в маленьком шажке от большущего успеха — требовалось лишь устоять против опытного голландца. Но Ниманн не устоял.

Аниш Гири рассказывал, что перед туром ему приснилось, как он отбирается в Кандидатский турнир, в котором уже — правда, без блеска — выступал дважды.

Он даже начал мысленно подбирать для себя команду, помощников по подготовке. И такая, как ее назвал Гири, нежданная «визуализация» вдохновила его. Эту партию, в которой стороны разыграли Английское начало, он провел в «компьютерном» стиле — все четко, никаких помарок, добытое в дебюте крохотное преимущество бережно хранится, а соперник в итоге фальшивит и получает проигранный эндшпиль, из которого голландец выходит «чистым», с отрывом в пол-очка от преследователей, чемпионом Grand Swiss.

Ближайшим из этих преследователей благодаря как раз дополнительным показателям оказался шахматист, на которого накануне турнира никто не ставил. На Grand Swiss немец Маттиас Блюбаум был «посеян» 32-м. Рейтинг по меркам сливок элиты — скромный, 2671, из достижений — только два титула чемпиона Европы. Но чемпионат Европы в шахматах — турнир второстепенный.

При этом нельзя сказать, что путевку в Кандидатский турнир Блюбауму принесли причуды «швейцарской системы», иногда и в самом деле облегчающие жизнь шахматисту. Нет, турнирный путь у немца был жутко тернистым. Просто играл чудесно, прыгнул на две головы выше собственного потолка. Одолел индийцев Рамешбабу Прагнанандху и Арджуна Эригайси, четвертого и пятого номеров классификации Международной шахматной федерации (FIDE), не уступил другим грандам — Фируздже, Каймеру, узбеку Нодирбеку Абдусатторову. Сенсация, к которой не придерешься.

После Grand Swiss в мужском Кандидатском турнире заняты три места: Аниш Гири и Маттиас Блюбаум присоединились к американцу Фабиано Каруане, свою путевку добывшему благодаря наибольшему количеству очков в зачете серии FIDE Circuit за 2024 год.

Кто станет владельцем еще двух, уже более или менее ясно. Рамешбабу Прагнанандха уверенно лидирует в FIDE Circuit текущего года. А явным фаворитом в битве за ту путевку, что присуждается за лучшие рейтинговые показатели, является американский гроссмейстер Хикару Накамура.

У гроссмейстеров российских, которые неудачно выступили в Самарканде (выше всего — 19-м — финишировал Андрей Есипенко), остался единственный шанс просочиться в Кандидатский турнир. Это — Кубок мира по нокаут-системе, который откроется на Гоа 31 октября. На нем будут распределены сразу три путевки.

У женщин в этом смысле ситуация для России куда приятнее.

Grand Swiss в Самарканде подарил право играть в Кандидатском турнире сестре Рамешбабу Прагнанандхи — Рамешбабу Вайшали, а также пропустившей ее вперед по дополнительным показателям Екатерине Лагно — отечественной шахматистке с богатым послужным списком. А до Лагно в него по результатам серии Гран-при отобралась ее соотечественница Александра Горячкина. Компанию этим трем спортсменкам, надеющимся сыграть против чемпионки мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь, пока составляют китаянки Чжу Цзиньэр, Тань Чжунъи и индийские шахматистки Дивья Дешмукх и Хампи Конеру. На кону последняя путевка. Ее хозяйку выявит классификация FIDE Women’s Events — аналог мужского FIDE Circuit.

Алексей Доспехов