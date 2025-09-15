Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11540 баллов. 2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10780. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5930. 4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4830. 5 (5). Тейлор Фриц — 4675. 6 (6). Бен Шелтон (оба — США) — 4280. 7 (7). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3690. 8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3545. 9 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3505. 10 (10). Карен Хачанов (Россия) — 3280. 11 (11). Хольгер Руне (Дания) — 3090. 12. Каспер Рууд (Норвегия) — 2755. 13 (13). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2755. 14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2610. 15 (15). Томми Пол (США) — 2510. 16 (16). Иржи Легечка — 2415. 17 (17). Якуб Меншик (оба — Чехия) — 2380. 18 (18). Даниил Медведев (Россия) — 2370. 19 (19). Александр Бублик (Казахстан) — 2245. 20 (20). Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2225… 90 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 676.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11225 очков. 2. (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7933. 3. (3). Кори Гауфф (США) — 7874. 4. (4). Аманда Анисимова (США) — 5159. 5. (5). Мирра Андреева (Россия) — 4793. 6. (6). Мэдисон Киc (США) — 4579. 7. (7). Джессика Пегула (США) — 4383. 8. (8). Джасмин Паолини (Италия) — 4006. 9. (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4003. 10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3833. 11. (11). Екатерина Александрова (Россия) — 3026. 12 (12). Клара Таусон (Дания) — 2721. 13 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2606. 14 (14). Наоми Осака (Япония) — 2489. 15 (15). Каролина Мухова (Чехия) — 2488. 16 (16). Дарья Касаткина (Австралия) — 2421. 17 (17). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2334. 18 (18). Эмма Наварро (США) — 2310. 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2246. 20 (20). Паула Бадоса (Испания) — 2195. 21. (21). Людмила Самсонова — 2049… 27 (26). Вероника Кудерметова — 1733… 31 (32). Анна Калинская — 1582… 52 (52). Анастасия Павлюченкова — 1185… 58 (57). Анастасия Потапова — 1076… 65 (65). Полина Кудерметова — 1000… 71 (71). Анна Блинкова — 938… 79 (80). Анастасия Захарова— 892. 90 (76). Камила Рахимова (все — Россия) — 823.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.