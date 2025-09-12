Главные новости за 12 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В ночь на 12 сентября и утром в пятницу Ленобласть подверглась массированной атаке беспилотников. Из-за этого в Пулково снова вводили план «Ковер». Задержанными и отмененными оказались более 40 рейсов. В небе над регионом сбили свыше 30 БПЛА, в порту Приморск загорелось судно. В результате атаки дронов пострадала жительница Лужского района, на чей дом упали обломки.

На фоне атак беспилотников на Ленобласть и ограничений работы аэропорта Пулково в ОАО РЖД приняли решение удвоить количество мест в высокоскоростных поездах «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой из-за повышенного спроса. Из города на Неве поезд отправился в столицу 12 сентября в 17:10, из Москвы в Петербурга он проследует в 09:30 13 сентября.

В Ленобласти началось трехдневное голосование на выборах губернатора. В Леноблизбиркоме заявили, что несмотря на угрозу БПЛА, все избирательные участки открылись вовремя. Всего их в Ленобласти 1014, в Петербурге — 18. По итогам первого дня проголосовало 26% жителей. Параллельно с губернаторскими выборами в 47-м регионе также прошло игровое голосование для детей, которым предложили выбрать главу волшебного леса. Среди кандидатов: богатырь Добрыня, Кощей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч, Василиса Премудрая, Кот Ученый.

В День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского по Невскому проспекту прошел традиционный крестный ход. Колонна от Казанского собора проследовала до площади Александра Невского примерно за час. В крестном ходе приняли участие десятки тысяч человек. Из-за проведения церковного мероприятия перекрывали движение по Невскому проспекту. О том, как это было — в репортаже и фотогалерее «Ъ-СПб».

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения фигурантам дела об организации незаконной миграции (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ). В общей сложности по нему проходят десять человек, связанных с ГК «Лидер Консалт» и аффилированными ей фирмами. В зависимости от роли каждому фигуранту избрана разная мера пресечения — от стражи до домашнего ареста. Срок меры для всех — до 9 ноября.

В рамках второго этапа обновления трассы А-181 «Скандинавия» завершились работы на отрезке с 124-го по 130-й км — от поселка Гаврилово до Гончарово. Следующие 4 км магистрали планируют сдать в 2026 году, сообщили в пресс-службе компании-подрядчика АО «ВАД». Предыдущий участок (100-124 км) отремонтировали в конце 2024-го. Изначально закончить этот подэтап планировали к 1 октября того же года, однако позже сроки окончания работ сдвинулись.

В парке Оккервиль в Кудрово состоялось открытие памятника героям специальной военной операции. Его создание инициировали фонд «Ленинградский рубеж» и правительство Ленобласти. Архитектором выступил Мейрам Баймуханов. Параллельно с этим власти 47-го региона приняли решение до 2028 года предоставлять компенсации за траты на изготовление и установку памятников для погибших участников СВО.

Депутаты Заксобрания Петербурга предлагают освободить религиозные учреждения от ответственности за нарушение закона «О тишине» в утренние часы за колокольный звон. Проект закона появился на сайте городского парламента. Авторы инициативы отмечают, что утренний звон колоколов является частью христианского храмового богослужения и используется в том числе для призыва христиан к богослужению и для оповещения о времени его начала.

Дорожные службы завершили ремонт участка Каменноостровского проспекта от Троицкого моста до набережной Большой Невки. На отрезке протяженностью более 3,5 км главной магистрали Петроградского района обновили свыше 80 тыс. кв. м покрытия. Помимо этого, работы включали ремонт колодезных люков, переустановку бортовых камней и нанесение новой разметки.

Вечером в пятницу, 12 сентября, в рамках пленарного заседания XI Санкт-Петербургского форума объединенных культур выступил президент РФ Владимир Путин. В своей речи глава государства, в частности, отметил, что «человечеству предстоит освоить новую реальность и сохранить корни, которые служат опорой». Также господин Путин выразил уверенность, что мир будущего — «это мир любви и дружбы, а не одиночек и эгоистов в киберпространстве».