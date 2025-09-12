Церкви Петербурга предложили освободить от штрафов за шум колоколов по утрам

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают освободить религиозные учреждения от ответственности за нарушение закона «О тишине» в утренние часы за колокольный звон. Проект закона появился на сайте городского парламента.

Действующая редакция закона не распространяется на действия юрлиц и граждан при отправлении ими религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий. Это исключение не распространяется на действия, нарушающие тишину и покой граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 8:00 до 12:00.

Авторы инициативы депутаты Валерий Гарнец, Павел Крупник, Анастасия Мельникова, Вера Сергеева и Денис Четырбок отмечают, что утренний звон колоколов является частью христианского храмового богослужения и используется в том числе для призыва христиан к богослужению и для оповещения о времени его начала. Парламентарии предлагают не привлекать к ответственности за звон колоколов.

Татьяна Титаева