В Ленобласти начнут покрывать траты на установку памятников погибшим участникам СВО

Власти Ленинградской области до 2028 года будут предоставлять компенсации за траты на изготовление и установку памятников (намогильных сооружений, надгробий) для погибших (умерших) участников специальной военной операции. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Документ появился на сайте областного правительства. Согласно его содержанию, правом на получение компенсации обладают родственники погибших участников СВО, которые скончались с 24 февраля 2022 года. Выплата предоставляется после установки памятника.

Выплата предоставляется однократно в размере, установленном на дату обращения за ее получением. Объем компенсации определяется из фактически понесенных расходов на изготовление и установку памятников, но в размере не более норм расходов денежных средств, установленных постановлением правительства РФ № 1109, действовавших на дату окончательного совершения расходов по установке памятника погибшему (умершему). Мера поддержки будет действовать до конца 2027 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в парке Оккервиль в Кудрово открыли памятник героям спецоперации.

Татьяна Титаева