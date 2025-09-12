В первый день на выборах губернатора Ленобласти проголосовало 26% жителей

Председатель избирательной комиссии Ленобласти Михаил Лебединский подвел итоги первого дня голосования на выборах губернатора региона. Всего в пятницу, 12 сентября, проголосовало более 368,4 тыс. ленинградцев, что глава Леноблизбиркома назвал хорошим результатом для начала выборов.

От общего числа избирателей 368 453 человека, проголосовавших в первый день выборов, составляют 26%. Господин Лебединский отметил, что голосование проходит очень активно и при этом спокойно. По его словам, за день поступило всего четыре обращения: два по спискам и два непосредственно по процессу выборов. Глава Леноблизбиркома рассказал только об одном случае: житель Ленинградской области хотел проголосовать в Крыму, но такая возможность на этих выборах не предусмотрена. «У нас организовано 18 экстерриториальных участков в Санкт-Петербурге, 14 – в Москве и два в новых субъектах Российской федерации – Мариуполе, ДНР»,— напомнил он.

Выборы губернатора Ленинградской области проходят 12, 13, 14 сентября. По данным избирательной комиссии Ленинградской области, на 1 июля 2025 года численность избирателей в регионе составляет 1 млн 434 тыс. 735 человек. Всего на территории 47-го региона работает 1014 избирательных участков. Действующий губернатор Александр Дрозденко выдвинут от партии «Единая Россия», от ЛДПР баллотируется Андрей Лебедев, от партии «Зеленые» — Сергей Лисовский, от «Коммунистов России» — Сергей Малинкович, от «Справедливой России — Патриотов — За Правду» — Игорь Новиков.

Александра Тен