Все избирательные участки в Ленобласти открылись вовремя, несмотря на атаки БПЛА

Утром 12 сентября начался первый день трехдневного голосования на выборах губернатора Ленинградской области. Ночью власти региона объявили опасность атаки БПЛА в воздушном пространстве, которая была отменена только в 10 часов утра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голосование на экстерриториальном участке по адресу Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 10-12, лит. Д

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ Голосование на экстерриториальном участке по адресу Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 10-12, лит. Д

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ

Массированная атака беспилотников не повлияла на начала работы избирательных участков, заявил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский. «Ночь у нас была беспокойная, – признался руководитель областного избиркома на встрече с журналистами утром 12 сентября,— но это не влияет на работу избирательных участков. Все они открылись вовремя, в 7.00 или 8.00 часов. Никаких ЧП и замечаний к работе нет. Понятно, где-то хуже работает интернет, где-то снизилась скорость передачи данных. Но на функционирование избирательной системы это не оказывает влияние».

Всего в Ленобласти 12 сентября открылось 1014 участков на территории самого региона, 18 экстерриториальных участков в Петербурге, 14 аналогичных мест для голосования в Москве, два участка в Енакиево и Мариуполе, сообщил господин Лебединский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин (слева) и председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский (справа).

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин (слева) и председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский (справа).

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ

По словам господина Лебединского, уже в начале первого дня голосования жители Ленобласти активно принимают участие в выборах на всей территории региона. Главы избиркомов Ленобласти и Санкт-Петербурга рассказали, что с учетом текущих вызов на территории города и области предусмотрены резервные помещения для голосования, а также специальные автобусы. «В случае необходимости участки для голосования могут быть перенесены либо в резервные помещения, либо в автобусы непосредственного возле мест, организованных для реализации избирательного права граждан»,— пояснил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

В прошлом году на выборах губернатора Санкт-Петебурга на 64 участках, открытых в Ленобласти, проголосовало около 77 тыс. избирателей-петербуржцев. «Мы ожидаем, что сопоставимое количество ленинградцев проголосует в Петербурге и в этом году»,— отметил господин Мейксин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что над Ленобластью сбили более 30 БПЛА.

Александра Тен