В парке Оккервиль в Кудрово открыли памятник героям СВО
В пятницу, 12 сентября, в парке Оккервиль в городе Кудрово Ленинградской области состоялось открытие памятника героям специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал
Создание памятника инициировали фонд «Ленинградский рубеж» и правительство Ленобласти. Архитектором выступил Мейрам Баймуханов.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что зеленая территория на улице Верности в Петербурге станет «Парком Героев СВО».