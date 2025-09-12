В парке Оккервиль в Кудрово открыли памятник героям СВО

В пятницу, 12 сентября, в парке Оккервиль в городе Кудрово Ленинградской области состоялось открытие памятника героям специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал Фото: Александр Дрозденко / Telegram-канал

Создание памятника инициировали фонд «Ленинградский рубеж» и правительство Ленобласти. Архитектором выступил Мейрам Баймуханов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что зеленая территория на улице Верности в Петербурге станет «Парком Героев СВО».

Артемий Чулков