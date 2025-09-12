В Ленобласти реконструировали очередной участок трассы А-181 «Скандинавия»

В рамках второго этапа обновления трассы А-181 «Скандинавия» завершились работы на отрезке с 124-го по 130-й км — от поселка Гаврилово до поселка Гончарово. Следующие 4 км магистрали планируют сдать в 2026 году, сообщили в пресс-службе компании-подрядчика АО «ВАД».

АО «ВАД» занимается реконструкцией трассы с 2014 года. В рамках работ укладывают трехслойное покрытие, расширяют проезжую часть, разделяют встречные потоки ограждениями, исключают пересечения со второстепенными дорогами и изменяют геометрию магистрали.

Контракт на подэтап 2.2 реконструкции «Скандинавии» (100-134 км) заключили в 2021 году, единственным участником конкурса выступило АО «ВАД». Первоначально стоимость работ оценивалась в 11,1 млрд рублей, однако в 2024 году стоимость работ выросла до 13,6 млрд рублей.

Предыдущий участок (100-124 км) сдали в конце 2024 года. Сначала к 1 октября того же года планировали полностью закончить подэтап, но позже сроки окончания работ изменились.

Подробнее о реконструкции трассы А-181 — в материале «Ъ-СПб» «"Скандинавия" наматывает километры».

Артемий Чулков