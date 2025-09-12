РЖД удвоили количество мест в «Сапсанах» на фоне атак БПЛА в Ленобласти

Из-за ограничений работы Пулково в связи с объявлением воздушной опасности в Ленинградской области и прилетом дронов в РЖД приняли решение удвоить количество мест в высокоскоростных поездах «Сапсан». Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Решение ввести дополнительные места принято для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки между Петербургом и Москвой. Из Северной столицы поезд отправится 12 сентября в 17:10, из Москвы в город на Неве — в 9:30 13 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что над Ленобластью 12 сентября сбили свыше 30 беспилотников. Аэропорт Пулково после ограничений возобновил работу в 9:53.

Татьяна Титаева