В Петроградском районе закончили ремонт Каменноостровского проспекта
Дорожные службы завершили ремонт участка Каменноостровского проспекта от Троицкого моста до набережной Большой Невки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Фото: Пресс-служба Смольного
Ремонт Каменноостровского проспекта стартовал в начале июля. На отрезке протяженностью более 3,5 км главной магистрали Петроградского района обновили свыше 80 тыс. кв. м покрытия. Помимо этого, работы включали ремонт колодезных люков, переустановку бортовых камней и нанесение новой разметки.
