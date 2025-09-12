В Петроградском районе закончили ремонт Каменноостровского проспекта

Дорожные службы завершили ремонт участка Каменноостровского проспекта от Троицкого моста до набережной Большой Невки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Пресс-служба Смольного

Ремонт Каменноостровского проспекта стартовал в начале июля. На отрезке протяженностью более 3,5 км главной магистрали Петроградского района обновили свыше 80 тыс. кв. м покрытия. Помимо этого, работы включали ремонт колодезных люков, переустановку бортовых камней и нанесение новой разметки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ГАТИ рассказали о дорожных ограничениях на время ремонта Дворцового моста.

Артемий Чулков