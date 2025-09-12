Голосуем «по-взрослому»: в Ленобласти впервые проходят детские выборы

Власти Ленинградской области креативно подошли к воспитанию избирательной ответственности среди детей. В рамках выборов губернатора 47-го региона впервые реализован проект детского обучающего игрового голосования «Выбирай-Ка!». В дни голосования будет организована работа «детских избирательных участков», на которых детям предлагается выбрать главу волшебного леса. Среди кандидатов: богатырь Добрыня, Кощей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч, Василиса Премудрая, Кот Ученый.

Первые «детские выборы» состоялись на УИК № 374 — в детском саду № 18 в столице Ленобласти Гатчине. Организатором выборов в сказочном лесу выступил Зайка ВыбирайКа. В процессе игры-сказки дети представляли себя жителями волшебного леса, которым необходимо проголосовать за героя, способного привести в порядок сказочный населенный пункт после урагана.

В сведениях о кандидатах, представленных на информационных плакатах, сообщается, что например, богатырь Добрыня — сильный и умный, крепкий, добрый и справедливый защитник леса, Кот Ученый — мудрый, но с сезонными перепадами настроения, а стихоплет-частушечник, хулиган Кощей Бессмертный слушает музыку в стиле рэп и любит обижать зверей.

Сделав выбор, дети опустили свои бюллетени в настоящую урну для голосования. Результаты на данном участке будут подведены вечером первого дня выборов губернатора в Ленобласти. Кроме двух участков в Гатчине 12 и 13 сентября аналогичные «выборы» пройдут на 19 «взрослых» избирательных участках в нескольких районах Ленинградской области. Автором идеи «Выбирай-Ки» выступила член Молодежной избирательной комиссии Ленобласти Наталья Громская.

Александра Тен