Карачаево-Черкесия увеличила летний турпоток на треть в 2025 году

Карачаево-Черкесия приняла летом более 548 тыс. гостей, что на треть превышает прошлогодние показатели в 404 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и курортов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По информации ведомства, наибольший рост посещаемости зафиксирован на курорте Домбай — 310 тыс. гостей против 209 тыс. в прошлом году, что составляет почти 50% прирост. В Архызе отдохнули 181 тыс. путешественников по сравнению со 150 тыс. в 2024 году. Медовые водопады посетили 57 тыс. человек — на 12 тыс. больше прошлогоднего показателя.

Валентина Любашенко