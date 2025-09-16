Сегодня исполняется 80 лет артисту эстрады, телеведущему, народному артисту РСФСР Евгению Петросяну

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Петросян

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Евгений Петросян

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Его поздравляет писатель-юморист, заслуженный артист РФ Георгий Териков:

— Поздравляю Петросяна с 80-летием! Что сказать о юбиляре. Во-первых, работяга. И сам ни минуты без дела, и такого же требует от окружения. Я даже когда-то в телепередаче о нем сказал: «Достанет так, чтоб нужного добиться, / Что хочется порою удавиться. / И что я лысым стал довольно рано, / «Заслуга» несомненно Петросяна!» Среди юмористов Петросян самый полезный. Если бы он не придумывал систематически свои телепрограммы, такие как «Кривое зеркало», «Юмор, юмор, юмор», «Петросян-шоу», многих уже почти состоявшихся артистов никто бы и не знал. С днем рождения тебя, Ваганыч! Будь здоров и счастлив. Собственно, счастлив ты будешь всегда. Ибо счастье — это любимое дело, а оно у тебя есть, и ты ему верен. Тебе 16 сентября — 80, мне 13 ноября — 95. Пить не перепить!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»