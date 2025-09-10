Главные новости за 10 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске в ночь на 10 сентября запустили сирену из-за атаки беспилотников. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали в 4:50.

Позже утром в Новороссийске отразили атаку украинских безэкипажных катеров (БЭК). Из-за атаки в городе ограничили входы на пляжи и набережную.

Позже в городе объявили угрозу по БПЛА. Власти призывали жителей и гостей Новороссийска покинуть набережную.

Жителей Краснодарского края предупредили о риске вовлечения в противоправные действия на избирательных участках.

Один из ответчиков обжаловал решение об изъятии части имущества экс-главы крайсуда Кубани Александра Чернова и его близких.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство владельца танкера «Волгонефть-239» и привлек к делу администрации Анапы страховую компанию ООО «Абсолют страхование» в качестве третьего лица.

За первое полугодие 2025 года отрасль общепита в Южном федеральном округе в целом выросла на 4,19%, или 1310 компаний: было 31 276 участников, а стало 32 586.

Министерство энергетики РФ рассчитывает на ввод систем накопления энергии в Крыму до февраля 2026 года, а в Краснодарском крае — до июля.

Суд в Краснодарском крае признал бомбардировщик Су-34, рухнувший на жилой дом в Ейске в октябре 2022 года, источником повышенной опасности, и обязал Минобороны выплатить компенсацию пострадавшим.

За летний период 2025 года (с 1 июня по 31 августа) на электросетях в городах Краснодарского края произошло 627 технологических нарушений. Это на 21% меньше, чем летом 2024 года.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит кандидатуры на пост председателя Краснодарского краевого суда.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выплатил 179,3 млн руб. в счет возмещения ущерба водному объекту после разлива нефти, зафиксированного 29 августа на морском терминале компании.

Житель Тамани, блогер Алексей Щетинин, обвиняемый в убийстве, разбое, грабежах и кражах, отправился на СВО.