Обвиняемый в убийстве и разбое кубанский блогер Щетинин ушел на СВО

Как стало известно «Ъ-Кубань», житель Тамани, блогер Алексей Щетинин, обвиняемый в убийстве, разбое, грабежах и кражах, отправился на СВО. Процесс по его делу приостановлен.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Алексей Щетинин был задержан в январе 2022 года. Следствие обвиняет его в убийстве, разбое, нападении на полицейских, незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в 68 эпизодах краж. По версии следствия, с 2015 по 2022 год он совершил хищения имущества на сумму более 17 млн руб. в Темрюкском и Анапском районах, в том числе ювелирных изделий и оружия.

Блогер получил известность благодаря роликам в TikTok, один из которых набрал более 20 млн просмотров. Именно по видеоматериалам правоохранительные органы установили его местонахождение. В ходе расследования у Алексея Щетинина изъяли оружие и похищенные вещи, на его имущество наложили арест.

Следствие также считает, что 22 декабря 2020 года фигурант Щетинин проник в дом в станице Ахтанизовской, произвел не менее пяти выстрелов в хозяина и похитил ювелирные изделия на сумму свыше 320 тыс. руб. В апреле 2021 года он ранил двух сотрудников уголовного розыска, пытавшихся его задержать, и скрылся.

Его дело рассматривалось в Краснодарском краевом суде с участием коллегии присяжных заседателей.

