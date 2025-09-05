Жителям Кубани и Дона начислили 2,15 млрд рублей господдержки по ПДС

Жители Краснодарского края получили 1,4 млрд рублей и вошли в ТОП-3 самых активных в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky Фото: сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

Дончанам государство софинансировало почти 750 млн рублей. Максимальную господдержку в 36 тысяч рублей по итогам прошлого года получили около 44 тысяч краснодарцев и ростовчан.

В конце августа завершилось начисление клиентам государственного софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за их взносы 2024 года. По данным аналитиков СберНПФ, в ТОП-3 самых активных регионов вошли Москва и Московская область (202,7 тысяч человек), Краснодарский край (71,3 тысяч). Далее следуют Нижегородская область (69,6 тысяч), Пермский край (64,5 тысяч), Татарстан (60,8 тысяч) и Башкортостан (52,5 тысяч). Дончане также вошли в число самых часто открывавших ПДС-копилки в прошлом году. Всего же, этот вид господдержки в РФ оказан в августе уже 1,8 млн человек на 32 млрд рублей.

Начисления получили свыше 71 тысяч жителей Кубани на 1,4 млрд рублей. Средний чек их ПДС-поддержки в крае - около 19 тысяч рублей. Максимум софинансирования (36тысяч рублей) получил почти каждый второй (около 29 тысяч человек). На Дону господдержка начислена 47,2 тысячам человек на почти 750 млн рублей. В среднем, каждый участник получит к своему счёту 16 тысяч рублей. Наибольший размер в 36тысяч рублей начислен каждому третьему (более 15 тысяч человек).

Фото: Глеб Садов

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка: «Суммарно в конце августа более 118 тысяч жителей Кубани и Дона получили господдержку по программе долгосрочных сбережений на 2,15 млрд рублей. Отмечу, что всё больше жителей юга России переводят свои пенсионные накопления в ПДС и всё чаще пополняют уже действующие договоры. Последние 3 месяца видим растущий тренд на вход в программу всё более молодых южных участников, а также супругов или сразу нескольких поколений одной семьи, где младшим может быть до 20 лет, а старшим от 40 лет и более».

Напомним, что поддержка по ПДС - это ежегодные поступления от государства на индивидуальные счета в первые 10 лет участия человека в программе и при минимальной ежегодной сумме взносов от 2 тысяч рублей. Размер софинансирования зависит от добровольного взноса и официального среднемесячного дохода участника. Так, при доходе до 80 тысяч рублей это соотношение 1:1. Если зарабатываете от 80 до 150 тысяч рублей, добавят половину суммы взноса (1:2), а при доходе от 150 тысяч рублей — четверть (1:4). Максимум можно получить в год 36 тысяч, а за весь период – это 360 тысяч рублей. Для его получения с учётом суммы дохода человека ежегодно вносится в ПДС 36 тысяч, 72 тысяч или 144 тысяч рублей.