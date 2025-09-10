В Новороссийске отражают атаку БПЛА, в городе включили сирену

В Новороссийске запущена сирена из-за атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко в соцсетях. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали в 4:50.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / nvrskadm Фото: https: / t.me / nvrskadm

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями <...> Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, БПЛА и его обломков, средств защиты объектов атаки, работы специальных и оперативных служб в социальные сети»,— написал Андрей Кравченко.

Согласно рекомендациям экстренных служб, новороссийцам предписано укрыться в помещениях без окон. Людям на улице необходимо спрятаться в подвалах ближайших зданий или подземных переходах. Использование автомобилей для укрытия небезопасно.

Наталья Решетняк