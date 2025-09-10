КТК выплатил 180 млн рублей за разлив нефти в Новороссийске

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выплатил 179,3 млн руб. в счет возмещения ущерба водному объекту после разлива нефти, зафиксированного 29 августа на морском терминале компании. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росприроднадзор завершил оценку последствий инцидента, установив, что объем безвозвратных потерь составил 8,43 куб. м, или 6,7 т нефти. На основании методики Минприроды в адрес КТК было направлено требование о добровольной компенсации ущерба.

10 сентября компания исполнила предписание и перечислила всю сумму в досудебном порядке.

Вячеслав Рыжков