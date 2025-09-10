За полгода в ЮФО количество заведений общепита выросло на 4,19%

За первое полугодие 2025 года отрасль общепита в Южном федеральном округе в целом выросла на 4,19% или 1310 компаний: было 31 276 участников, а стало 32 586. Самые активные темпы прироста показывают кафе, которых стало больше на 5,88% или 276 заведений: с 4 695 до 4 971. Рестораны показали прирост на 3,94% или 980 заведений: с 24 878 участников до 25 858. Баров стало больше на 3,17% или 54 участника: с 1703 до 1757, говорится в исследовании проекта Контур.Фокус, подготовленном для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За 6 месяцев 2025 года в отрасли общепита Южного федерального округа появилось 4098 новых компаний (+1,61% к тому же периоду 2024 года). За этот же период в округе появилось 3028 новых ресторанов, 848 кафе и 222 бара.

В первом полугодии 2025 года общее количество регистраций в отрасли общепита округа значительно превысило количество ликвидаций 4098 против 2 449. За 6 месяцев 2025 года закрылись 1843 ресторана, 451 кафе и 155 баров.

По данным на первое полугодие 2025 года, больше всего организаций в отрасли общепита в Южном федеральном округе работает в Краснодарском крае – 12 443 компании. На втором месте – Ростовская область, где их 5 707. На третьем месте с 4 684 участниками – Республика Крым.

Как отмечают аналитики, после постпандемийного всплеска 2023 года рынок общепита ЮФО замедлил темпы, но продолжил рост. Основной драйвер — внутренний туризм, что объясняет растущую популярность формата кафе: туристы выбирают доступные заведения с быстрым обслуживанием. Отрасль адаптировалась к потребительскому спросу и теперь предлагает кафе на любой вкус — семейные, веганские, заведения с местной кухней, – которые успешно конкурируют с ресторанами.

Вячеслав Рыжков