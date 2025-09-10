Количество аварий на электросетях Кубани летом сократилось на 21%

За летний период 2025 года (с 1 июня по 31 августа) на электросетях в городах Краснодарского края произошло 627 технологических нарушений. Это на 21% меньше, чем летом 2024 года, рассказали «Ъ-Кубань» в АО «Электросети Кубани».

Всего с начала года в регионе зафиксировано 1260 технологических нарушений. Это также ниже аналогичного периода прошлого года на 15%.

В АО «НЭСК» в то же время рассказали, что за семь месяцев 2025 года отмечено снижение потребления на 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года. За период с января по июль 2025 года АО «НЭСК» отпущено потребителям компании электрической энергии в объеме почти 3,8 млрд кВтч, в том числе потребителям группы «Прочие» – 1,8 млрд кВтч, «Население и приравненные к нему потребители» – 1,9 млрд кВтч. За аналогичный период прошлого года объем отпущенной электроэнергии составил почти 4 млрд кВтч, в том числе потребителям группы «Прочие» – более 1,9 млрд кВтч, «Население и приравненные к нему потребители» – свыше 2 млрд кВтч.

В АО «НЭСК» обслуживается порядка 1050 тысяч клиентов, в том числе свыше 54,8 тысяч юридических лиц и свыше 992,7 тысяч бытовых клиентов.

За июнь-июль 2025 года отпущено электроэнергии более 1,13 млрд кВтч (-11,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом), в том числе потребителям группы «Прочие» – 569,0 млн кВтч (-8,5%), «Население и приравненные к нему потребители» — 564,7 млн кВтч (-14,7%). За аналогичный период 2024 года отпущено свыше 1,28 млрд кВтч, потребителям группы «Прочие» — 622,1 млн кВтч, «Население и приравненные к нему потребители» – 662,2 млн кВтч.

Вместе с тем в 2024 году, отмечают в компании, был отмечен рекордный рост потребления в июне и июле относительно июня и июля 2023 года, на 28% и на 29% соответственно.

Вячеслав Рыжков