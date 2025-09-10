Суд признал средством повышенной опасности бомбардировщик, упавший в Ейске

Суд в Краснодарском крае признал бомбардировщик Су-34, рухнувший на жилой дом в Ейске в октябре 2022 года, источником повышенной опасности, и обязал Минобороны выплатить компенсацию пострадавшим. Иск в интересах себя и дочери подала жительница дома, требовавшая по 1 млн руб. каждому. Суд снизил размер компенсации до 500 тыс. руб. на человека, посчитав заявленную сумму завышенной, пишет «Ъ».

Представители военного ведомства настаивали на отклонении иска, указывая на выводы следствия, установившего, что самолет потерял управление из-за попадания птиц в двигатели, а уголовное дело о катастрофе было прекращено за отсутствием события преступления. По их мнению, компенсации должны были выплачиваться из средств муниципалитета в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Суд не согласился с доводами ответчиков, указав, что причиной возгорания и разрушений стал именно боевой самолет, который относится к категории средств повышенной опасности. Ранее ряд аналогичных исков потерпевших к Минобороны также был удовлетворен, несмотря на прекращение уголовного дела. В результате катастрофы в Ейске погибли 16 человек, около 50 получили травмы.