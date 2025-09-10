ВККС рассмотрит кандидатов на должность председателя Краснодарского крайсуда

В ближайший понедельник, 15 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит кандидатуры на пост председателя Краснодарского краевого суда. Информация об этом содержится в повестке заседания на сайте ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На должность претендуют председатель Арбитражного суда Краснодарского края Алексей Егоров, возглавляющий его с 2016 года, и председатель Астраханского областного суда Ольга Василенко, ранее руководившая Ворошиловским судом Ростова.

Рассмотрение состоится в один день с заседанием, на котором Генпрокурор Игорь Краснов представит свою кандидатуру на пост председателя Верховного суда России.

Вячеслав Рыжков