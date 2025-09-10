Власти призывают жителей и туристов покинуть набережную Новороссийска

Власти Новороссийска просят жителей и гостей города покинуть набережную. По данным пресс-службы мэрии, несмотря на угрозу атаки беспилотников, которая объявлена в городе, граждане игнорируют меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

«Жители не реагируют на сирены, гуляют по набережной, на Форумной площади»,— сообщают в администрации.

В Новороссийске в 12:09 объявлена воздушная тревога в связи с атакой беспилотников. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко, в результате атаки БПЛА на въезде в Широкую балку повреждено нежилое здание. Пострадавших нет.

Наталья Решетняк