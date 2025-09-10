Минэнерго прогнозирует ввод накопителей энергии в Крыму и на Кубани к 2026 году

Министерство энергетики РФ рассчитывает на ввод систем накопления энергии в Крыму до февраля 2026 года, а в Краснодарском крае — до июля. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Петр Конюшенко в кулуарах конференции «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии», передает ТАСС.

По словам главы ведомства, «Россети» уже определили площадки для размещения установок — они будут расположены вблизи подстанций компании. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными поставщиками оборудования. Мощность объектов составит до 100 МВт в Крыму и до 250 МВт в Краснодарском крае.

Ранее глава «Системного оператора» Федор Опадчий заявлял, что внедрение систем накопления энергии на юге страны позволит снизить риски энергодефицита. По оценке «Сообщества потребителей энергии», возведение таких объектов общей мощностью 350 МВт до 2040 года потребует инвестиций в 255–300 млрд руб.

Как писал «Ъ-Кубань», за летний период 2025 года (с 1 июня по 31 августа) на электросетях в городах Краснодарского края произошло 627 технологических нарушений. Это на 21% меньше, чем летом 2024 года.

Анна Гречко