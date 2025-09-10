Суд Кубани привлек «Абсолют страхование» к делу о крушении танкеров «Волгонефть»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство владельца танкера «Волгонефть-239» и привлек к делу администрации Анапы страховую компанию ООО «Абсолют страхование» в качестве третьего лица. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

Иск мэрии Анапы предъявлен владельцам и фрахтователям затонувших в Керченском проливе танкеров. Ответчиками выступают ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» (танкер «Волгонефть-212») и ЗАО «Волгатранснефть» (танкер «Волгонефть-239»). Сумма исковых требований за ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов составляет 545,9 млн руб.

На заседании представитель ЗАО «Волгатранснефть» ходатайствовала о привлечении ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО» для предоставления экспертного заключения и пробы воды из акватории Черного моря, примыкающей к Анапе. Суд отказал, отметив, что зафиксированный мазут может принадлежать танкеру «Волгонефть-212», а не «Волгонефть-239».

К делу уже привлечены научные организации, участвовавшие в ликвидации последствий разлива: АО «Азово-Черноморское экологическое НПП "Сириус"», ООО «Агентство "Ртутная безопасность"», ООО «Биопотенциал», НПП «Экобио», ООО «СДМ» и ООО «Экотехпром». Позднее суд включил Генпрокуратуру РФ, страховую компанию «ВСК» и ряд компаний, заключивших с мэрией муниципальные контракты на аварийно-спасательные работы. Все третьи лица не заявляли собственных требований.

Следующее судебное заседание назначено на 8 октября.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевшие крушение в декабре 2024 года в районе Керченского пролива, вышли в рейс без полного и квалифицированного экипажа.

15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. В январе произошел выброс мазута из трещины в корме одного из танкеров, основную часть загрязнения собрали за три дня. В начале марта 2025 года демонтаж кормы «Волгонефти-239» у мыса Панагия был завершен. Черноморское побережье Краснодарского края пострадало от загрязнения.

Анна Гречко