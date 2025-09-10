обновлено 09:01
В Новороссийске военные отражают атаку безэкипажных катеров
Атаку украинских безэкипажных катеров (БЭК) отражают в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
Фото: Полина Решетняк
«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал "Внимание всем". Идет отражение атаки безэкипажных катеров»,— написал он.
Мэр напомнил, что запрещается снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.
UPD: угрозу атаки безэкипажных катеров отменили в 8:54.
Несколькими часами ранее в Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В 4:50 в городе звучала сирена в связи с отражением атаки БПЛА.