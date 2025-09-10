В Новороссийске военные отражают атаку безэкипажных катеров

Атаку украинских безэкипажных катеров (БЭК) отражают в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал "Внимание всем". Идет отражение атаки безэкипажных катеров»,— написал он.

Мэр напомнил, что запрещается снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

UPD: угрозу атаки безэкипажных катеров отменили в 8:54.

Несколькими часами ранее в Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В 4:50 в городе звучала сирена в связи с отражением атаки БПЛА.

Наталья Решетняк