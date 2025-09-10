Полиция Кубани предупредила о возможных провокациях во время выборов

Жителей Краснодарского края предупредили о риске вовлечения в противоправные действия на избирательных участках. Сообщение распространила пресс-служба краевого главка МВД.

В полиции отметили, что злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов и связываться с гражданами через звонки, SMS или мессенджеры. Цель мошенников — дестабилизировать обстановку, убеждая людей проверять «бдительность» полицейских, в том числе за деньги.

Правоохранители подчеркнули, что сотрудники МВД не звонят гражданам с подобными предложениями. Участие в несанкционированных акциях влечет административную ответственность, а действия, препятствующие работе избирательных комиссий и реализации избирательных прав, — уголовную.

В случае получения подобных сообщений жителям рекомендуют немедленно обращаться в полицию.

12, 13 и 14 сентября на Кубани пройдут голосования в рамках 76 избирательных кампаний. Жители края будут выбирать муниципальных депутатов, а также главу региона (всего, по данным крайизбиркома, подлежат замещению 1056 мандатов). В кубанской столице борьба будет идти за 52 мандата: 39 депутатов выберут по одномандатным округам, а 13 — по партийным спискам. Голосование в Краснодаре будет проводиться на 389 избирательных участках.

Анна Гречко