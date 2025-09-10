На решение по делу экс-главы крайсуда Кубани подана апелляционная жалоба

Один из ответчиков обжаловал решение об изъятии части имущества экс-главы крайсуда Кубани Александра Чернова и его близких. Сведения об этом появились на сайте Красногорского суда Московской области, рассмотревшего дело.

Апелляционная жалоба зарегистрирована 9 сентября. Кто конкретно из ответчиков по делу ее подал, пока неизвестно.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о том, что Красногорский суд по иску Генпрокуратуры обратил в собственность РФ часть имущества бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, возглавлявшего судебную систему Кубани более четверти века. Также активы изъяты у ряда иных лиц, находящихся с ним в родстве или имеющих с отставным судьей деловые связи. Всего в пользу РФ отошло недвижимости и долей в компаниях на 13 млрд руб.

Иск к господину Чернову был предъявлен в связи с тем, что, по данным прокуратуры, он якобы нарушил антикоррупционное законодательство, занимаясь бизнесов во время исполнения судейских полномочий.

Соответчиками господина Чернова стали 14 физических и 4 юридических лица. В основном речь идет о близких господина Чернова и покойного экс-главы Кавказского района края Виталия Очкаласова. Двое из них (Татьяна Очкаласова и Виталий Новиков) являются депутатами Заксобрания Кубани.

Как следует из текста судебного акта, опубликованного на сайте Красногорского суда, в доход РФ отошли ряд принадлежащих ответчикам зданий, жилых и нежилых помещений, земельных участков и долей в них, расположенных в Краснодаре, Сочи, Кавказском районе, Мособласти. Также в доход РФ обращены 100% долей СХП «Дмитриевское», Агрофирмы «Воздвиженская», ООО «Лосево», а также 25% ООО «Бар “Рубин”». Кроме того, с основных ответчиков по делу в доход государства взыскано 3,1 млрд руб.

Представитель господина Чернова в ходе процесса признал факты принадлежности экс-судье некоторого истребуемого имущества, при этом он указал, что его оформление на близких служило способом распределения наследства между родственниками. Представитель ответчика сообщил, что недвижимость приобреталась в плохом техническом состоянии, а часть объектов постепенно возводилась господином Черновым своими силами из некондиционных материалов. Поэтому расходы покрывались его зарплатой. Экс-судья высказал готовность передать большую часть спорных объектов государству в связи с «тяжелой ситуацией в стране», подчеркнув, что это не является признанием иска. Однако суд оценку этому ходатайству не дал.

